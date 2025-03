Integración laboral y servicios de calidad

Miércoles, 5 de marzo 2025, 10:41 Compartir

'El Trojero' en la Calle Calzadas, 39 en Burgos, se erige como un faro de calidad y compromiso social. Este establecimiento no es solo una tienda gourmet donde los amantes de la buena comida pueden encontrar delicias como su famoso bacalao, conservas, embutidos y quesos de alta calidad; es tambiénuna iniciativa de la Fundación Aida, que busca fomentar la integración social y laboral de personas con discapacidad.

Desde su apertura, 'El Trojero' ha demostrado que la gastronomía puede ser un vehículo para el cambio social. Cada producto que se ofrece en su establecimiento no solo deleita el paladar, sino que también contribuye a una causa mayor: el apoyo y desarrollo de oportunidades para aquellos que forman parte de los programas de inclusión de Fundación Aida. Al elegir comprar en 'El Trojero', los clientes no solo disfrutan de productos gourmet, como su famoso bacalao, embutidos o conservas...sino que también se convierten en aliados en la lucha por la inclusión y la igualdad de oportunidades. Así que, la próxima vez que busques un regalo especial o simplemente quieras darte un capricho, considera visitar 'El Trojero'. No solo disfrutarás de una experiencia gourmet única, sino que también estarás contribuyendo a una noble causa. Juntos, podemos hacer una diferencia y apoyar la inclusión y la oportunidad para todos. ¡Descubre la magia de 'El Trojero' y sé parte de esta historia de integración y calidad!

Fundación Aida, desde 1998, a la vanguardia de la inclusión laboral de personas con discapacidad en Burgos. Un grupo de visionarios, comprometidos con el bienestar de su comunidad, identificó la alarmante falta de oportunidades laborales para este colectivo. En lugar de rendirse ante la adversidad, decidieron actuar y crear un espacio donde la calidad y la inclusión pudieran coexistir.

La historia de 'El Trojero' es un testimonio de cómo la gastronomía puede ser un motor de cambio. Cada compra realizada en la tienda no solo apoya a un negocio local, sino que también ayuda a transformar vidas. Los productos gourmet que se encuentran en 'El Trojero' son el resultado de un esfuerzo conjunto que busca no solo ofrecer lo mejor en calidad, sino también abrir puertas a quienes más lo necesitan. Pero además fundación Aida cuenta con una red de estaciones de servicio que nace con el afán de dar oportunidad laboral y por lo tanto una mejor y mayor integración social a personas con discapacidad. Tres estaciones de servicio, una de ellas 24 horas, Carrefour, donde podrás tener todo lo que necesitas 24/7 para tu viaje o desplazamiento, disfruta de su gran Terraza, 'La terraza de Aida', de sus pizzas recién horneadas, máquina de café, máquina de vending, sus deliciosos desayunos…además de combustible, descubre 6 pistas de servicio multiproducto, supermercado Carrefour express, con todo lo que puedas necesitar, uno de los mejores túneles de lavado de Europa, tres box de lavado, seis aspiradores… cabe destacar sus carburantes de alta calidad con garantía CEPSA, en las estaciones de servicio Fundación Aida, ofrecen productos de alta calidad garantizados por CEPSA, asegurando el mejor rendimiento para tu vehículo.

Su oferta va más allá del carburante; es una invitación a formar parte de una iniciativa que valora la calidad, el servicio excepcional, y sobre todo, el impacto social positivo.

Bienvenidos a Fundación Aida, una entidad social ubicada en Burgos dedicada a promover la integración laboral de personas con discapacidad a través de sus estaciones de servicio y otros proyectos, como su tienda gourmet «El Trojero».

https://www.fundacionaida.com

