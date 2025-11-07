Muestra Casa, una exposición del sector del mueble, decoración, materiales de construcción y del hogar Estará ubicada en el paseo de Atapuerca del 7 al 16 de noviembre

Viernes, 7 de noviembre 2025

Muestra Casa consiste en dar visibilidad al comercio del sector del equipamiento del hogar local. Debido a los cambios de hábito de compra, causados por la tecnología y la presencia de grandes marcas multinacionales, el comercio local de este subsector está mermando progresivamente su competitividad. La muestra se podrá visitar del 7 al 16 de noviembre, en el Paseo de Atapuerca.

El objetivo de esta actuación se centra en recrear una vivienda mediante varios cubos acristalados, cada cubo consiste en una estancia de la casa, el salón, el comedor, la cocina, el baño y dos dormitorios, donde los distintos asociados aporta material, mobiliario, iluminación, decoración.

Estos cubos de cristal son contenedores, con una de sus caras opacas en las que se describirá la estancia, estilo decorativo que se ha utilizado, asociado colaborador de esta estancia indicando dirección de contacto.

Al acceso al interior no es posible, es una gran escaparate de todos los participantes en un sitio emblemático de la ciudad.

Objetivos

El objetivo de esta actuación es dar a conocer la oferta del comercio del equipamiento del hogar de Burgos a través de la recreación y decoración de diferentes estancias de una vivienda 'tipo'.

Estos 'contenedores' trasformados se instalarán y adecuarán en un espacio con elevado tránsito de usuarios, creando un escaparate diferenciado, rompedor para exponer y dinamizar el sector.

El resultado esperado será incrementar la visibilidad y demanda de los artículos y productos de decoración e interiorismo que ofrecen las actividades relacionadas.

Emplazamiento

Estos contenedores se instalarán en el paseo de Atapuerca ya que es un marco moderno, una zona céntrica peatonal con suficiente anchura, una zona de paseo tanto de gente local como turistas; facilidad de carga y descarga y una zona agradable en épocas estivales.

Implantación

Se dispondrá de 5 contenedores en los que se presentarán distintas estancias del hogar, decoradas de forma coordinada y compartida con los artículos de los comercios participantes.

La composición de cada uno de los contenedores y el diseño de los mismos correrá a cargo de un equipo de diseñadores que buscará conseguir espacios atractivos en los que todos los participantes tengan visibilidad, combinando distintos estilos y creando ambientes atractivos.

