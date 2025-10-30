BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zhandy Ocio Espectáculos: más de una década creando sonrisas y diversión sin límites
ESPECIAL ENTRETENIMIENTO

Zhandy Ocio Espectáculos: más de una década creando sonrisas y diversión sin límites

Castillos hinchables, orquestas, macro discomóviles y animación: la empresa burgalesa queconvierte cualquier evento en una fiesta espectacular

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:54

Cuando la diversión es el objetivo, Zhandy Ocio Espectáculos es sinónimo de éxito. Con más de 10 años de experiencia en el sector del entretenimiento, esta empresa burgalesa se ha consolidado como una de las referencias en Castilla y León en la organización de eventos, fiestas infantiles y espectáculos de todo tipo. Su fórmula es sencilla, pero infalible: profesionalidad, creatividad y un compromiso total con la felicidad de sus clientes.

Imagen principal - Zhandy Ocio Espectáculos: más de una década creando sonrisas y diversión sin límites
Imagen secundaria 1 - Zhandy Ocio Espectáculos: más de una década creando sonrisas y diversión sin límites
Imagen secundaria 2 - Zhandy Ocio Espectáculos: más de una década creando sonrisas y diversión sin límites

Desde sus comienzos, Zhandy Ocio ha apostado por llevar la alegría y el entretenimiento a cada rincón, ofreciendo una amplia variedad de actividades y servicios para todas las edades. Sin embargo, su especialidad, y el alma de su éxito, son los castillos hinchables, verdaderos protagonistas de las fiestas infantiles, donde los más pequeños viven momentos de pura emoción y energía. Cada estructura está diseñada con colores vivos, formas divertidas y materiales de primera calidad, cumpliendo con todas las normativas de seguridad para que padres y organizadores puedan disfrutar con total tranquilidad.

Descubre todo en universo Zhandy Ocio

La empresa ofrece orquestas, macro discomóviles y animaciones que transforman cualquier celebración en un espectáculo de alto nivel. Fiestas patronales y eventos municipales, hasta comuniones, cumpleaños o festivales escolares, su equipo se encarga de adaptar cada propuesta al público y al espacio, garantizando siempre un ambiente único, lleno de música, color y diversión.

Detrás de cada montaje, hay un equipo de profesionales altamente cualificados que vive el entretenimiento con pasión. Técnicos, animadores, monitores y artistas trabajan con un objetivo común: que cada evento sea una experiencia única e inolvidable.

La seguridad y la calidad son pilares fundamentales en su forma de trabajar.

Imagen principal - Zhandy Ocio Espectáculos: más de una década creando sonrisas y diversión sin límites
Imagen secundaria 1 - Zhandy Ocio Espectáculos: más de una década creando sonrisas y diversión sin límites
Imagen secundaria 2 - Zhandy Ocio Espectáculos: más de una década creando sonrisas y diversión sin límites

Todos los castillos hinchables y equipos son revisados y certificados, y cada instalación se realiza siguiendo estrictos protocolos para garantizar la máxima protección de los niños y la tranquilidad de los organizadores. En Zhandy Ocio, la diversión se vive a lo grande, pero siempre con responsabilidad.

El compromiso de la empresa con la excelencia le ha permitido consolidarse como una marca de confianza tanto para ayuntamientos y colegios como para familias y empresas privadas que buscan animar sus eventos de manera profesional y original. Su versatilidad y capacidad de adaptación hacen posible que cada cliente encuentre una propuesta a medida, ajustada a sus necesidades y presupuesto.

ZHANDY OCIO ESPECTÁCULOS

  • Web: www.zhandyocio.es

  • Dirección: Carretera Palencia, 54, 09312 Tórtoles de Esgueva, Burgos

  • Teléfono: 608 81 80 61.

  • Instagram: @zhandy_espectaculos

En un mundo donde el ocio se valora cada vez más como espacio de encuentro y felicidad, Zhandy Ocio Espectáculos se mantiene fiel a su filosofía: hacer que cada evento sea un recuerdo imborrable. «Nuestro trabajo es conseguir que tanto niños como adultos disfruten, rían y se lleven una experiencia positiva. Nos apasiona ver cómo, con algo tan simple como un castillo hinchable o una buena sesión musical, podemos llenar de alegría una jornada entera», señalan desde la empresa.

Así, tras más de una década de trayectoria, Zhandy Ocio sigue creciendo, innovando y llevando su espíritu festivo a nuevos escenarios. Porque donde está Zhandy Ocio, la diversión está garantizada.

www.zhandyocio.es

 

Carr. Palencia, 54, 09312 Tórtoles de Esgueva, Burgos

608 81 80 61

@zhandy_espectaculos

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva tienda de ropa internacional que abrirá en Burgos
  2. 2 Herido un varón tras salirse de la vía con su vehículo en un pueblo de Burgos
  3. 3 De la Rosa abandonará el Ayuntamiento de Burgos el próximo martes
  4. 4 Investigan el robo de la única campana de la iglesia en un pueblo de Burgos
  5. 5 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  6. 6 Las nuevas condiciones para alquilar el bar de un pueblo de Burgos por 150 euros mensuales
  7. 7 Tres detenidos en Burgos por robar casi una tonelada de cable de cobre
  8. 8 Dos detenidos en Burgos por traficar con cocaína y pillar a uno en una venta
  9. 9 Herido un hombre tras volcar con su turismo en Burgos
  10. 10 Los motivos por los que no se pasa la ITV: tumban más del 15% de los vehículos de Burgos cada año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Zhandy Ocio Espectáculos: más de una década creando sonrisas y diversión sin límites