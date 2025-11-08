127.000 euros para un nuevo albergue de naturaleza en el parque de Burgos San Zadornil-Montes Obarenes Está previsto que la Fundación del Patrimonio Natural complete la adecuación del espacio y la distribución del mobiliario antes de la primavera de 2026

Julio César Rico Burgos Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:25 Comenta Compartir

La Fundación del Patrimonio Natural, dependiente de la Junta de Castilla y León, va a proyectar adecuar una parte del edificio del parque de San Zadornil-Montes Obarenes para instalar un albergue de naturaleza. Para ello ha hecho una reserva presupuestaria de 126.977 euros y tiene previsto realizar las actuaciones para que queden listas para la próxima primavera.

Se trata de completar el suministro del mobiliario para llevar a fin este tipo de actividad en el albergue ya que para desarrollar las actividades previstas en ese Albergue de Naturaleza es necesario equipar los espacios con el mobiliario adecuado. Para ello va a contar con la financiación europea del Fondo de Transición Justa. El inmueble se ubica en la Jurisdicción de San Zadornil.

Un edificio con historia

El edificio original en el que se ubica el Albergue de Naturaleza se construyó en el año 1953 para uso como vaquería del Monasterio de San Salvador. Entre los años 2008 y 2010 se reformó el ala que da al sureste. Precisamente en este espacio se ubica la actual Casa del Parque de San Zadornil-Montes Obarenes.

El ala que da al noroeste, se distribuye en dos espacios: la cafetería, que se llevó a cabo en el año 2019, y el Albergue de Naturaleza, ejecutado en 2025 y distribuido en dos plantas. La planta es simétrica, con un cuerpo central y dos alas laterales. Presenta muros de carga y cubierta a cuatro aguas acabada en pizarra. Las actuaciones se llevarán a cabo en el plazo de tres meses.

Distribución del complejo

La casa está dividida en tres espacios diferenciados en altura. En la planta baja está la recepción de visitantes y el centro de interpretación del Parque Natural. Alberga también una exposición permanente con recursos interactivos digitales. En la primera planta, una galería acristalada hace de mirador hacia el desfiladero. Una sala de exposiciones completa la estancia, mientras que en la última planta hay una biblioteca y una sala para talleres medioambientales.

Espacios de interpretación y ocio

El albergue tendrá dos plantas, una baja y otra superior, en la que se ubican las habitaciones para grupos. En la planta baja se ubican las habitaciones de menor capacidad, hasta un máximo de cuatro ocupantes. Estas habitaciones están destinadas a un turismo familiar. Todas ellas cuentan con aseo independiente.

Dos de las habitaciones está previsto que sean adaptadas para personas con discapacidad motora. Las habitaciones se distribuyen por el perímetro de la planta, mientras en el centro queda un espacio libre que hace las funciones de distribuidor y de zona común.