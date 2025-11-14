16,6 kilómetros de la A-12 en Burgos avanzan con 2,8 millones para un contrato de actualización El tramo entre Villafranca Montes de Oca y Villamayor del Río tiene un presupuesto total estimado de 160 millones de euros y se divide en dos subtramos

Aythami Pérez Miguel Burgos Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:20

Burgos y La Rioja siguen esperando los sucesivos tramos de autovía que los conecten. Este verano de 2025 se aprobó el proyecto de trazado del tramo entre Ibeas de Juarros y la ciudad de Burgos, con un presupuesto de 126 millones de euros. Ahora, el Ministerio de Transportes ha adjudicado un contrato para actualizar el proyecto de otro tramo de 16,6 kilómetros, un tramo que se encuentra en su totalidad en la provincia de Burgos.

El Ministerio ha adjudicado por 2,8 millones el contrato para actualizar el proyecto del tramo de la A-12 entre Villamayor del Río y Villafranca Montes de Oca. 16,6 kilómetros por la provincia de Burgos en dirección este-oeste.

Actualmente, según las últimas informaciones, el tramo entre la localidad riojana de Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río, ya en territorio de Burgos, se encuentra aproximadamente al 90% de su ejecución, según informa La Rioja.

Las estructuras complementarias

A lo largo del recorrido de 16,6 kilómetros entre Villamayor y Villafranca Montes de Oca, se contemplan cuatro enlaces y 23 estructuras: ocho pasos superiores, diez inferiores y cinco viaductos. Los cuatro enlaces que contemplan con la autovía A-12 son los de los pueblos Villamayor del Río, Belorado, Tosantos y Villafranca Montes de Oca.

Los subtramos

El presupuesto de esta obra se estima en 160 millones de euros. Para optimizar la viabilidad económica, se ha dividido el tramo en dos subtramos.

Los dos subtramos Subtramo A: Villamayor del Río-Tosantos. Con una longitud de diez kilómetros que incluye los enlaces de Villamayor del Río y Belorado. Así se evitaría la travesía de Belorado, una de las demandas del pueblo que se prolongan desde hace años. Las obras de este subtramo se estiman en 100 millones de euros.

Subtramo B: Tosantos-Villafranca Montes de Oca. Desde el enlace de Tosantos hasta Villafranca, incluye el enlace de Villafranca Montes de Oca hasta su conexión con el tramo siguiente, el de Villafranca Montes de Oca con Ibeas de Juarros, que ya cuenta con el proyecto aprobado. Las obras de este subtramo se estiman en 60 millones.

Adaptar el proyecto a la legislación

Era necesario aprobar y adjudicar este contrato para adaptar el proyecto existente a la normativa técnica y legal vigente. Este contrato actualiza la redacción del proyecto existente. Próximamente, se publicará en la plataforma de contratación.

Dos años y medio de retraso

La autovía del Camino de Santiago, como se conoce a esta vía en obras, supondrá un eje de alta capacidad entre Logroño y Burgos. Tendrá continuidad desde Burgos hacia León a través de la autovía autonómica A-231 y desde Logroño hacia Pamplona a través de la autovía foral Navarra A-12.

El único tramo de la A-12 entre Burgos y La Rioja, de 14,5 kilómetros entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río, acumula más de dos años y medio de retraso respecto a las previsiones iniciales, situándose actualmente alrededor del 90% de ejecución. Las obras, iniciadas en 2020, se han visto afectadas por la covid-19, el hallazgo de una necrópolis en Grañón, modificaciones del proyecto y problemas contractuales, mientras que los tramos burgaleses de la autovía llevan décadas sin completarse, a diferencia de los riojanos, ya casi finalizados.

El Ministerio de Transportes trabaja ahora en la actualización de varios proyectos y la adjudicación de tramos pendientes, pero las localidades afectadas siguen a la espera de la conclusión de esta infraestructura.

Desde el Ministerio de Transportes se sigue trabajando para desarrollar esta vía. Este verano se ha aprobado el proyecto de trazado del tramo entre Ibeas de Juarros y Burgos, con un presupuesto de 126 millones.

Recientemente, el Ministerio también aprobó un contrato por valor de 15,5 millones para la conservación de carreteras. Se actuará en vías como la N-232, la N-629, la N-232ª y la N-629ª.

