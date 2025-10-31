450.000 euros para restaurar pastos y cortafuegos en 30 pueblos de Burgos El proyecto, financiado por la Unión Europea, incluye desbroce de matorral, mejora de caminos y restauración de cortafuegos, con el objetivo de favorecer tanto al ganado como a la fauna silvestre y prevenir incendios forestales

Julio César Rico Burgos Viernes, 31 de octubre 2025, 19:13 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León invertirá 450.000 euros para recuperar y mejorar los sistemas silvopastorales de la Sierra de la Demanda y la Zona Norte de Burgos. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha publicado el contrato para garantizar los pastos de algunas zonas de la provincia y la iniciativa beneficiará a 30 municipios burgaleses.

Se actuará en los montes Valdespino y la Garganta; Valdenegrillo y el Monte Negro y en Arroyal. En total se verán beneficiados 30 municipios, entre los que se encuentran Bascuñana, Belorado, Fresneda de la Sierra, Valle de Manzanedo, Medina de Pomar, Valle de Losa, Monterrubio de la Demanda, Riocavado de la Sierra o Huerta de Arriba.

Actuaciones en la Sierra de la Demanda y la Zona Norte

Las tareas van a consistir en el desbroce mecanizado de matorral con el fin de aumentar la superficie de pasto, así como su calidad y productividad; además de realizar la adecuación de los accesos a estos montes y recuperar áreas de cortafuego, favoreciendo el aprovechamiento ganadero y la fauna silvestre.

Entre las tareas previstas destacan: Desbroce mecanizado y trituración del matorral

235,64 hectáreas en la Sierra de la Demanda

431,52 hectáreas en la Zona Norte

Mejora de caminos y accesos, incluyendo arquetas, cunetas y taludes

Restauración de cortafuegos, con integración natural mediante empradizado o siembra de praderas

Financiado por la UE

La iniciativa cuenta con financiación de la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGeneration EU, con un presupuesto de 449.999,36 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de siete meses.

Con esta tarea se quiere contribuir a la prevención de incendios forestales, ya que de esta manera va a disminuir la cantidad de combustible existente en el monte y por la aparición de especies silvestres que favorezcan el aumento de la biodiversidad.

Para esta tarea, la junta de Castilla y León, va a llevar estas actuaciones dentro del marco del mecanismo de Recuperación y Resiliencia por el Servicio de Prevención de Incendios y Restauración Forestal. Para ello ha hecho una reserva presupuestaria de 450.000 euros y una previsión de trabajos a realizar en siete meses de ejecución.

Recuperar pastos y proteger la fauna

Se trata de comarcas de la Sierra de la demanda y de las Merindades, en las que se ha llevado a cabo un aprovechamiento ganadero en estos lugares que generan buenos pastizales. Sin embargo, desde hace ya unos años, el abandono de este aprovechamiento tradicional del monte ha provocado la inversión de matorral, llegando a formar grandes extensiones.

Sin embargo, la tanto la cantidad como la calidad del alimento para los herbívoros es muy escasa y esto ha llevado a la desaparición de pastizales de alta y media montaña

Esto ha provocado que los pocos ganaderos que aún siguen ejerciendo dicho uso, ven como poco a poco la superficie de pasto va disminuyendo, haciendo cada vez más difícil vivir de dicha actividad.

Plazo para presentar ofertas

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 13 de noviembre a las 14:00 horas. La Junta de Castilla y León apuesta así por la gestión sostenible del territorio y por preservar el paisaje rural burgalés.