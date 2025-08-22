750 personas se 'tomarán' las de Villadiego este sábado La carrera del pueblo de Burgos, que tiene un fin solidario, celebra su XIII edición con el cartel de 'completo'

La localidad burgalesa de Villadiego acogerá este sábado, 23 de agosto, a las 22:00 horas, la celebración de la XIII Travesía Nocturna 'Me tomo las de Villadiego'. Es una prueba que, por tercer año consecutivo, ha colgado el cartel de completo con cinco días de antelación debido a la alta demanda.

En esta edición de la carrera, 750 participantes tomarán la salida, pudiendo realizar el recorrido en modalidad de carrera o senderismo, según sus preferencias.

Se trata de la travesía nocturna con más ediciones de toda la provincia de Burgos, y la segunda en número de participantes, por detrás de la popular prueba de Modúbar de la Emparedada. Desde la organización esperan, como en años anteriores, un ambiente inmejorable donde deportistas, caminantes y público disfruten por igual del evento.

Este año, además, la travesía tendrá un componente solidario muy destacado: los beneficios recaudados se destinarán a la asociación Salud Mental Prosame Burgos, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y contribuir a la visibilización de esta realidad, muy presente en nuestra sociedad actual.

Para hacer posible esta cita, cerca de 100 voluntarios, pertenecientes a diferentes peñas y asociaciones locales, colaborarán estrechamente con el Ayuntamiento de Villadiego, demostrando, una vez más, el fuerte compromiso de la comunidad con este evento deportivo y social, ya consolidado como una de las grandes citas del calendario provincial.