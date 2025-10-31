BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 31 de octubre
Ambulancia de Sacyl. Álex López

Un accidente con cinco vehículos implicados deja dos niños y una mujer heridos en la AP-1 en Burgos

La colisión múltiple ha ocurrido a las 19:22 a la altura de Cardeñajimeno

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:57

Un aparatoso accidente ha dejado a tres personas heridas, dos de llas niños, en la AP-1 en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido a las 19:22 horas cuando el 112 recibía varias llamadas alertando de una colisión múltiple con cinco vehículos implicados.

El siniestro se ha producido en el kilómetro 2 de la AP-1, a la altura de Cardeñajimeno, en sentido Valladolid. Los alertantes solicitaban asistencia para dos niños de ocho y diez años y para una mujer de unos 35.

Hasta el lugar se desplazaba la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y Sacyl enviaba recursos para atender a los dos menores, que presentaban dolores en las extremidades superiores.

Además atendían a la mujer que presentaba una lesión en la mano que podría ser una fractura en el dedo.

