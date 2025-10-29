Acercan los certificados de ahorro energético a municipios y empresas de Burgos FAE y Sodebur organizan una jornada para exponer la monetización de los ahorros energéticos

FAE y SODEBUR organizan el próixmo martes, 4 de noviembre, en el Real Monasterio de San Agustín, la jornada 'Los Certificados de Ahorro Energético como motor de la descarbonización y la sostenibilidad energética', que reúne a representantes institucionales, empresas energéticas y consultoras para analizar el papel clave de los Certificados de Ahorro energético (CAEs) en la transición hacia un modelo energético más eficiente. Esta sesión se desarrolla dentro del marco del proyecto Burgos Rural Sostenible financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica, en el que colaboran SODEBUR y FAE Burgos.

El sistema CAE es una herramienta que cuenta con la doble ventaja de reducir los consumos energéticos a través de iniciativas de eficiencia energética, a la vez que se monetizan los ahorros energéticos obtenidos. Este instrumento permite monetizar los ahorros energéticos, recuperando parte del coste de las inversiones en eficiencia energética (cambio de iluminación, mejora del aislamiento térmico, renovación de equipos industriales o domésticos, etc.), ya que el usuario final podrá recibir una contraprestación si vende los ahorros obtenidos para su posterior certificación mediante el Sistema de CAE. Castilla y León es la Comunidad Autónoma con el mayor número de actuaciones solicitadas (según datos de septiembre de 2025), siendo a la vez la cuarta Comunidad Autónoma con mayor volumen de GWh de ahorro solicitado.

En la jornada intervendrán varios de los agentes que participan en el sistema CAE: el Ente Regional de la Energía de Castilla y León que es el gestor autonómico de los CAE, sujetos delegados, sujetos obligados y organismos certificadores del ahorro obtenido. De esta manera, los asistentes podrán conocer los requerimientos y puntos de vista de cada uno de ellos. Asimismo se presentarán casos prácticos sobre entidades locales y empresas.

Los interesados en asistir pueden inscribirse a través de la página web de FAE Burgos en el siguiente enlace: https://www.faeburgos.org/agenda/los-certificados-de-ahorro-energetico-como-motor-de-la-descarbonizacion-y-la-sostenibilidad/