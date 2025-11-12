BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Urgente Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos
Sacyl ha enviado recursos para atender a varios heridos en la A-1. BC

Un aparatoso accidente con cinco vehículos implicados en la A-1, en Burgos, deja varios heridos

La colisión se ha producido a la altura del término municipal de Villalmanzo a las 18:25 horas

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:58

Comenta

Un aparatoso accidente con cinco vehículos implicados ha dejado varias personas heridas en la A-1, en Burgos. El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 208, a la altura del término municipal de Villalmanzo y en sentido Madrid.

El 112 recibía varias llamadas a las 18:25 que alertaban de una colisión en cadena de cinco turismos. La sala de operaciones del 112 daba aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil, por protocolo dado el número de vehículos involucrados.

Hasta el lugar se desplazaba también la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y Emergencias sanitarias - Sacyl enviaba recursos para atender a varias personas heridas. El 112 informa de que todas ellas se hallaban conscientes.

