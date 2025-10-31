Asaltan de madrugada la sucursal del Banco Santander de Cardeñadijo La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer el suceso

Gabriel de la Iglesia Burgos Viernes, 31 de octubre 2025, 10:34

Alarma de madrugada en Cardeñadijo. La sucursal del Banco Santander ubicada en la localidad del Alfoz de Burgos capital ha sido objeto de un asalto esta pasada madrugada.

Según ha podido confirmar este periódico, un individuo o individuos han forzado esta madrugada la puerta de la sucursal, ubicada a los pies de la BU-800, principal arteria del casco urbano de la localidad. Inmediatamente ha saltado la alarma de la oficina, alertando a sus responsables.

Por el momento se desconoce si los asaltantes han conseguido robar algo. De hecho, a primera hora de la mañana aún no se había presentado la correspondiente denuncia, si bien, la Guardia Civil ya tiene conocimiento del suceso y ha abierto una investigación tendente a esclarecerlo e identificar y detener a los autores.