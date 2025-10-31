BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la sucursal del Banco Santander en Cardeñadijo. BC

Asaltan de madrugada la sucursal del Banco Santander de Cardeñadijo

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer el suceso

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:34

Comenta

Alarma de madrugada en Cardeñadijo. La sucursal del Banco Santander ubicada en la localidad del Alfoz de Burgos capital ha sido objeto de un asalto esta pasada madrugada.

Según ha podido confirmar este periódico, un individuo o individuos han forzado esta madrugada la puerta de la sucursal, ubicada a los pies de la BU-800, principal arteria del casco urbano de la localidad. Inmediatamente ha saltado la alarma de la oficina, alertando a sus responsables.

Más sucesos en Burgos

Dos detenidos en Burgos por traficar con cocaína y pillar a uno en una venta

Dos detenidos en Burgos por traficar con cocaína y pillar a uno en una venta

Investigan el robo de la única campana de la iglesia en un pueblo de Burgos

Investigan el robo de la única campana de la iglesia en un pueblo de Burgos

Detenido en Burgos por denunciar el robo de su móvil para obtener otro del seguro

Detenido en Burgos por denunciar el robo de su móvil para obtener otro del seguro

Tres detenidos en Burgos por robar casi una tonelada de cable de cobre

Tres detenidos en Burgos por robar casi una tonelada de cable de cobre

Por el momento se desconoce si los asaltantes han conseguido robar algo. De hecho, a primera hora de la mañana aún no se había presentado la correspondiente denuncia, si bien, la Guardia Civil ya tiene conocimiento del suceso y ha abierto una investigación tendente a esclarecerlo e identificar y detener a los autores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El famoso bar de tapeo que ha abierto sus puertas en el centro de Burgos
  2. 2 Bonos al consumo en Burgos: fechas y cómo adquirirlos
  3. 3 La nueva tienda de ropa internacional que ha abierto en Burgos
  4. 4 De la Rosa abandonará el Ayuntamiento de Burgos el próximo martes
  5. 5 Campofrío vende el 75% del matadero a Vall Companys
  6. 6 Dos detenidos en Burgos por traficar con cocaína y pillar a uno en una venta
  7. 7 Herida una joven tras salirse de la vía y volcar con su vehículo en Burgos
  8. 8 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  9. 9 Una noche cada año más complicada: Halloween acumula más de 60 avisos a emergencias en Burgos
  10. 10 Burgos, una de las provincias más desconectadas de España: el 11% de los hogares sigue sin conexión 5G

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Asaltan de madrugada la sucursal del Banco Santander de Cardeñadijo

Asaltan de madrugada la sucursal del Banco Santander de Cardeñadijo