Atrapado e inconsciente tras un accidente con cuatro vehículos implicados en Burgos Un hombre de mediana edad ha resultado herido en un choque que involucró a cuatro vehículos, incluido un camión, en Celada del Camino, sentido Burgos

Un hombre de mediana edad ha resultado herido y atrapado en un accidente de tráfico ocurrido en la noche de este domingo, 26 de octubre, a la altura de Celada del Camino, en la provincia de Burgos.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido a las 20:03 horas un aviso por un accidente en el kilómetro 26 de la A-62, en sentido Burgos, que ha involucrado a cuatro vehículos, entre ellos un camión.

Según ha informado el 1-1-2, uno de los alertantes indicó que el hombre permanecía inconsciente dentro de uno de los vehículos. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, Bomberos de Burgos y Emergencias Sanitarias – Sacyl, que han intervenido para atender al herido.

