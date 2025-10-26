BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 26 de octubre
Imagen de archivo de una ambulancia en Burgos BC

Atrapado e inconsciente tras un accidente con cuatro vehículos implicados en Burgos

Un hombre de mediana edad ha resultado herido en un choque que involucró a cuatro vehículos, incluido un camión, en Celada del Camino, sentido Burgos

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Domingo, 26 de octubre 2025, 21:14

Comenta

Un hombre de mediana edad ha resultado herido y atrapado en un accidente de tráfico ocurrido en la noche de este domingo, 26 de octubre, a la altura de Celada del Camino, en la provincia de Burgos.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido a las 20:03 horas un aviso por un accidente en el kilómetro 26 de la A-62, en sentido Burgos, que ha involucrado a cuatro vehículos, entre ellos un camión.

Noticias relacionadas

Dos personas atrapadas y heridas al salirse con su coche en una carretera de Burgos

Dos personas atrapadas y heridas al salirse con su coche en una carretera de Burgos

Herida en un accidente de tráfico entre dos vehículos en Burgos

Herida en un accidente de tráfico entre dos vehículos en Burgos

Dos heridos por un choque de dos turismos en Burgos

Dos heridos por un choque de dos turismos en Burgos

Según ha informado el 1-1-2, uno de los alertantes indicó que el hombre permanecía inconsciente dentro de uno de los vehículos. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, Bomberos de Burgos y Emergencias Sanitarias – Sacyl, que han intervenido para atender al herido.

En actualización

Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos por un choque de dos turismos en Burgos
  2. 2 El Burgos CF celebra un final de infarto ante la Real Sociedad B
  3. 3 El mapa de las rentas de Burgos, calle a calle
  4. 4 Un atropello en un pueblo de Burgos deja herida a una mujer de 80 años
  5. 5 El bar y la casa de un pueblo de Burgos que se alquilan por 150 euros al mes
  6. 6 Herido en Burgos tras salirse de la vía y quedar su coche atrapado entre zarzas
  7. 7 Víctima de violencia de género de Burgos: «Le vas justificando hasta que dices: La próxima no lo cuento»
  8. 8 Dónde reciclar la ropa en Burgos: mapa de contenedores y opciones para el cambio de armario
  9. 9 Herido un hombre al caerse de su moto en una carretera provincial de Burgos
  10. 10 La plaza que construirá un pueblo de Burgos por 55.000 euros tras tirar unas antiguas naves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Atrapado e inconsciente tras un accidente con cuatro vehículos implicados en Burgos

Atrapado e inconsciente tras un accidente con cuatro vehículos implicados en Burgos