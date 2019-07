Ausencias no sustituidas y plantillas insuficientes preocupan a más de la mitad de los trabajadores del Sacyl en Burgos Hospital Universitario de Burgos (HUBU). / BC CCOO exige a la Junta de Castilla y León que cumpla el acuerdo firmado e implante la jonrada de 35 horas y amplíe puestos de trabajos AYTHAMI PÉREZ MIGUEL Burgos Jueves, 25 julio 2019, 13:44

Ausencias no sustituidas, falta de formación en horario laboral, plantilla insuficiente, mandos intermedios que no resuelven los problemas, exceso de jornada no computada o ausencia de certificaciones de las responsabilidades asumidas son los principales problemas que los trabajadores burgaleses del Sacyl observan en su actividad diaria.

La unanimidad en cuanto a esta problemática está bastante clara, ya que más de la mitad de los profesionales burgaleses del Sacyl critican las ausencias no sustituidas, la falta de formación y el bajo número de profesionales. Por esta razón, CCOO exige a la Junta de Castilla y León que cumpla el acuerdo firmado e implante la jornada de 35 horas semanales, lo que debe supone un aumento de puestos de trabajo.

El sindicato también exige que se convoquen procesos selectivos y bolsas de empleo «ágiles» en todas las categorías para evitar la falta de profesionales y dar estabilidad en el empleo. Como han resaltado los responsables de CCOO Burgos, «la bolsa abierta y permanente en la categoría de técnicos en cuidados de auxiliares de enfermería llevan desde el 31 de enero del 2017, que fue la convocatoria, esperando que se resuelva esta convocatoria después de más de dos años».

Lo que se destaca desde CCOO es que las dificultades que los profesionales del Sacyl encuentran en su día a día tienen fácil solución por parte de la administración.

Menos plantilla en el HUBU que en el Yagüe

Un ejemplo de uno de los principales problemas, las plantillas insuficientes, se manifiesta en que la plantilla orgánica del antiguo hospital General Yagüe era mayor que la que actualmente hay en el Hospital Univesitario de Burgos. Y los datos evidencian la irresponsabilidad que esto supone. Se ha pasado de un hospital de 51.800 metros cuadrados a uno de 264.400 metros cuadrados; de uno con 585 camas a otro con 744; de 15 quirófanos a 24 y de 15 consultas externas a 172.

En 2011, el entonces consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, anunció un aumento del 17% de la plantilla para el HUBU, algo que no se ha producido. «Aunque son cifras aproximadas porque el Sacyl incumple la norma y no tiene publicados estos datos, la plantilla orgánica del hospital General Yagüe era de 2.689 trabajadores y la del HUBU es de 2.688», apuntan desde CCOO Burgos.

Principales problemas destacados por los profesionales del Sacyl en la provincia de Burgos. / CCOO Burgos

Seis exigencias

Desde CCOO Burgos se exige al Sacyl seis soluciones para los seis principales problemas que les han evidenciado los profesionales:

1. Se deben sustituir todas las ausencias.

2. Ampliar la oferta formativa en horario laboral a todas las categorías del Sacyl. Y si esto no es posible, se debe computar la formación como jonrada efectivamente realizada.

3. Aumentar las plantillas orgánicas, transformando todos los acúmulos de tareas y contratos de guardias en plazas vacantes.

4. Se exige transparencia en los nombramientos de mandos intermedios y crear plazas de coordinador técnico sanitario.

5. Computar como jornada ordinaria efectivamente realizada todos los excesos de jornada y la continuidad asistencial de todas las categorías que lo realicen.

6. Establecer un sistema de certificaciones, único en todo Sacyl, de las actividades realizadas por los profesionales y las responsabilidades asumidas.