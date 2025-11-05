Autorizan la instalación de 7.400 paneles en dos plantas fotovoltaicas en un pueblo de Burgos Las infraestructuras 'Villegas' y 'Sasamon' se instalarán en Villahizán de Treviño y la empresa cuenta con los permisos de los propietarios de la finca

Un pueblo de Burgos contará con dos parques fotovoltaicos ubicados en una sola parcela. Estos se instalarán en Villahizán de Treviño, en el término municipal de Villadiego, y contarán con casi 7.400 paneles con una potencia total de 3,845 megavatios.

Así lo señala un anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, cuyo servicio territorial de Industria aprueba «la autorización administrativa previa y de construcción» de las infraestructuras 'Villegas' y 'Sasamon', según se lee en el BOCyL.

Son dos plantas fotovoltaicas promovidas por la empresa Enervilla Renovables SL, con sede en Burgos capital. Los parques se construirán en el término municipal de Villahizán de Treviño y, aunque se promuevan como dos infraestructuras separadas, se tramitan de forma conjunta al situarse en una única parcela y compartir el sistema de evacuación de la energía eléctrica, que discurre entre Villadiego y Melgar de Fernamental.

Los trámites para instalar ambas plantas fotovoltaicas en este pueblo de Burgos comenzaron en mayo de 2024. Después, las infraestructuras fueron sometidas a periodo de información pública, donde no recibieron ninguna alegación al respecto.

Las plantas fotovoltaicas se instalarán en una parcela de uso agrario ubicada en la pedanía de Villahizán de Treviño, incluida en el municipio de Villadiego. Cuenta con 151.093 metros cuadrados y, de acuerdo con el BOCyL, «el 100% de los propietarios afectados» habrían alcanzado un acuerdo con la empresa promotora.

Ahora el servicio territorial de Industria concede la autorización administrativa previa y de construcción para estas plantas. Tendrán una potencia total de 3,845 megavatios y contarán con 7.392 paneles solares de 630 vatios cada uno. Por una parte, la instalación 'Villegas' contará con 2,195 megavatios de potencia y 4.312 paneles. Por su parte, 'Sasamon' tendrá 3.080 paneles y 1,65 megavatios de potencia.

Estas plantas fotovoltaicas se instalarán a las afueras de Villahizán de Treviño, un pueblo de Burgos situado a unos 47 kilómetros hacia el oeste, cuando reciban la autorización de explotación. Ante su construcción, las personas interesadas pueden presentar un Recurso de Alzada hasta el 26 de noviembre.

