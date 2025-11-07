El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 150 euros mensuales y calefacción y luz gratis El Ayuntamiento de Torrepadre arrienda su teleclub para ofrecer este servicio a sus vecinos

Sara Sendino Burgos Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:21

En la comarca del Arlanza, a unos 49 kilómetros de Burgos, se erige Torrepadre. Un pueblo cuya historia se remonta al año 950, quizás antes, y que ahora busca a una persona para que gestione el bar teleclub del municipio.

Este pueblo de Burgos cuenta con 65 habitantes censados. Su Ayuntamiento ha establecido algunos criterios para alquilar el bar teleclub, que debe permanecer abierto todos los días de la semana a excepción de uno por descanso semanal. Además, su horario deberá ser, como mínimo, de 12:30 a 00:00 horas.

En el pliego de condiciones, disponible en la secretaría de este pueblo de Burgos, se incluye que el Ayuntamiento abonará los gastos de calefacción y luz, además de las averías. En cuanto al precio, se establece una cuantía mínima de 150 euros mensuales.

Criterios de adjudicación para el bar de Torrepadre

El Consistorio de Torrepadre ha establecido ciertos criterios de adjudicación. Estar empadronado en el municipio de Burgos otorgará diez puntos. Asimismo, comprometerse a abonar el alquiler también se valorará con otros diez puntos. Por último, mejorar el precio de arrendamiento o «contribuir a los gastos de calefacción y suministro de energía» se puntuará hasta con diez puntos.

El bar teleclub de Torrepadre se alquila durante un año, aunque este contrato se puede prorrogar. El Ayuntamiento de este pueblo de Burgos establece, además, otra condición: «Para poder tomar parte en el proceso se requerirá prueba de disponer vivienda en un radio de 15 kilómetros y contar con un vehículo para desplazarse».

La fecha para poder presentar ofertas termina el jueves 20 de noviembre. Estas propuestas se pueden entregar en el Ayuntamiento de este pueblo de Burgos o por correo.