Así es el belén monumental de un pueblo de Burgos con más de 100 casas hechas a mano El Museo Histórico de Las Merindades acoge hasta el 11 de enero, en su planta baja, dos salas llenas de pequeñas obras de arte que han dado forma las manos de Javier Gómez y sus colaboradores

La planta baja del Museo Histórico de Las Merindades de Medina de Pomar acoge hasta el próximo 11 de enero el 'Belén monumental de fantasía' de Javier Gómez Pérez. Esta no es la primera vez que el artista lleva sus piezas al Alcázar, ya que en 2021 montó parte de su trabajo manual y artesanal bajo el nombre de 'El belén del abuelo Javier'. Ahora, triplica el tamaño del mismo y ha llenado las dos salas de la planta baja del Alcázar, con más de 100 casas construidas a mano por él mismo y que con la mano de 6 amigos y colaboradores a los que esta «infinitamente agradecido», ha colocado para dar forma a la exposición que alberga el MHM estas Navidades. En la inauguración recordaba con cariño como le encantaba ver a «hombres con manazas que de repente se vuelven como niños y cuidan hasta el más mínimo detalle al rememorar la infancia y esos momentos que todos recordamos montando el belén en nuestras casas cuando éramos pequeños».

Javier ha querido dedicar un espacio didáctico dentro de la exposición con el que pequeños y mayores van a poder ver y entender el proceso de creación y construcción de cada una de las piezas con las que luego da forma a casas que salen de su imaginación o que son reflejo de edificios reales como las reproducciones correspondientes al Restaurante El Olvido, La Taxuela o el mismo Alcázar de los Condestables, que preside en el centro la primera de las salas. Además, el belén incorpora efectos de luz y agua, que aportan dinamismo y realismo a las escenas, haciendo que el recorrido resulte aún más inmersivo tanto para niños/as como para adultos.

Se trata de 'Un belén único' tal y como describe su autor, que durante décadas ha ido construyendo casas a base de materiales reciclados, inspirándose en los paisajes de su infancia y en la arquitectura tradicional castellana y que ahora «con una ilusión tremenda» quiere mostrar a todo el mundo con el objetivo de «recordarnos a todos la importancia de la tradición del belén».

La exposición podrá visitarse en el horario habitual del Museo Histórico de Las Merindades, facilitando así que familias, colegios y grupos organizados puedan disfrutar de esta propuesta que combina tradición, creatividad y artesanía.

Durante la inauguración, la concejala de Cultura y Turismo, Nerea Angulo, puso en valor «la dedicación extraordinaria de Javier y su contribución a Medina de Pomar, que esta Navidad nos regala nuevamente un espacio donde la imaginación, la memoria y la belleza se encuentran un belén que no solo es un homenaje a la tradición, sino también a la creatividad local y al talento de personas que, como Javier, mantienen vivas nuestras raíces».

Cuentos que visten Ciencia

En la sala de bellas artes del MHM continuará durante estas navidades la exposición 'Cuentos que visten ciencia' de Rosana Largo. Ella misma será la encargada de hacer una visita guiada para el público que lo desee el próximo 24 de enero.

La exposición, concebida para todos los públicos, ofrece una experiencia única que fusiona tres lenguajes complementarios: el arte plástico, la narrativa de los cuentos tradicionales y la divulgación científica. Cada obra parte de un personaje icónico del imaginario infantil, como Caperucita Roja o Blancanieves, y lo transforma en un vestidocuadro pintado al óleo que integra datos históricos, descubrimientos científicos y homenajes a mujeres pioneras silenciadas por la historia.

Con estas dos propuestas culturales y diversas, un belén monumental y una muestra que entrelaza arte, ciencia y relato, el Museo Histórico de Las Merindades ofrece esta Navidad un programa variado y pensado para todos los públicos, convirtiéndose en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.