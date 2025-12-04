BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Parque infantil de Villagonzalo Pedernales cubierto de nieve. AMR

La borrasca Claudia y la nieve hacen de noviembre el mes más pasado por agua en Burgos desde 2020

El paso de la borrasca durante varios días justifica los niveles de precipitación acumulada en la provincia

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:28

La nieve no se dejó ver por los altos el Día de Todos los Santos, aunque sí lo hizo el agua. Además, a diferencia del pasado año, sí que han caído algunos copos alrededor de las fechas de San Andrés. El anterior mes de noviembre ha tenido como protagonista los fenómenos meteorológicos adversos, como fue el paso de la borrasca Claudia por la provincia.

Los niveles de precipitación que se han registrado a lo largo de este periodo ayudarán a contrarrestar la poca agua que cayó en la provincia durante octubre. Según la información recabada por la Agencia Estatal de Meteorología, durante noviembre de este año se han recogido 69.8 litros por metro cuadrado, algo que solo superan 2018 (106), 2019 (103,2) y 2016 (81,9).

Esta lluvia llegó sobre todo el día 5, cuando se registraron 16,8 litros por metro cuadrado en la estación de Villafría. Otros de los escenarios que ayudaron a estos niveles fueron el paso de la borrasca Claudia a mediados de mes y las nevadas que se produjeron hacia el final del mismo en diferentes puntos de Burgos.

Noviembre le abrió la puerta al frío invernal

En cuanto a las temperaturas se refiere, este periodo ha roto con la tendencia de los últimos años, en los que el mercurio era más alto de lo habitual. No había una temperatura media tan baja en Burgos desde 2020. Tampoco ha sido especialmente frío en comparación con los de la última década. Eso sí: el desplome se ha notado tanto en las máximas como en las mínimas.

Si tenemos en cuenta lo que marcaba el termómetro día a día, poco a poco fuimos dejando atrás el veranillo de San Martín. Las bajas temperaturas se fueron asentando a medida que transcurrían las jornadas. El mayor episodio de frío se ha registrado a finales de mes, cuando el mercurio marcaba valores por debajo de cero durante muchos amaneceres.

Noviembre pasó de largo siendo noviembre: con un descenso marcado de las temperaturas y con muchos días pasados por agua. Durante estos primeros compases de diciembre, este frío se ha mantenido en muchos puntos de la geografía burgalesa. Sin embargo, se espera que, de cara al próximo puente, las temperaturas puedan dar un respiro. Sin embargo, este aumento vendrá de la mano con precipitaciones ya desde hoy jueves 4.

