Burgos, en alerta por fuertes lluvias y viento hasta el domingo por la borrasca Claudia La Junta de Castilla y León advierte del temporal que va a azotar la provincia lo que resta de semana

Una mujer se cubre como puede de la lluvia.

Adrián Miguel Ruiz Burgos Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:40 Comenta Compartir

Se terminó el veranillo de San Martín. Esta mañana, muchas zonas de Burgos han amanecido con el cielo encapotado. Ahora, la Junta de Castilla y León, además de la Agencia Estatal de Meteorología, ha activado una alerta ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos, es decir, fuertes lluvias y viento. El motivo de los mismos es la presencia de la borrasca Claudia, no solo en la provincia, sino también en el resto de la comunidad autónoma.

Esta alerta, tal y como informa la institución autonómica, estará activa desde el mediodía de hoy, jueves 13 de noviembre, hasta el próximo domingo 16 a las 23:00 horas. Aunque se espera que el temporal vaya amainando según pasa la semana, Burgos y la zona oeste de Castilla y León serán las zonas más perjudicadas por el temporal.

Las previsones indican que la provincia atravesará un episodio generalizado de lluvias intensas y persistentes, además de vientos de componente sur-suroeste, con rachas máximas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Cómo protegerse de la borrasca Claudia

Ante la previsión de temporal que se avecina, la Junta de Castilla y León ha aprovechado la ocasión para recordar a los habitantes las medidas recomendadas para hacer frente a este y cualquier tipo de temporal de características similares.

Cómo protegerse de las fuertes rachas de viento: Evitar hacerlo en zonas próximas a muros, tapias o árboles.

Extremar las precauciones si se conduce con viento, asegurando las manos sobre el volante y reduciendo la velocidad.

No quedarse dentro del coche; hay que buscar refugio en un lugar seguro. Si es preciso meterse debajo de él, no quedarse dentro.

Evitar tocar cables ni postes del tendido eléctrico.

Prestar atención a los medios de comunicación sobre posibles actualizaciones.

Consejos para hacer frente a las fuertes lluvias: Tener a mano y listo un botiquín de primeros auxilios y aquellos medicamentos necesarios fuera del alcance del agua.

Colocar documentos importantes, objetos de valor, alimentos y agua potable y productos tóxicos (herbicidas, insecticidas, entre otros) en lugares altos de la vivienda y fuera del alcance del agua.

Revisar cada cierto tiempo el tejado y bajadas de agua, y eliminar toda acumulación de escombros, hojas, tierra, etc., que pueda obstaculizar el paso del agua al alcantarillado o cuneta próxima a la vivienda.

Tener preparada una linterna y una radio a pilas.

Asegurarse de que la vivienda no se encuentra en un cauce seco por el que pueda pasar una riada.

Alejarse de las orillas y cauces de ríos y barrancos, de torrentes y de sus puentes.

Evitar aparcar o dejar el coche a la orilla de ríos, cauces de barrancos, torrentes y sus puentes, además de no cruzar vados de cursos de agua.

La borrasca Claudia ya ha dejado daños a su paso en la zona este de la Península Ibérica, pero sobre todo se ha dejado notar en las Islas Canarias. En el archipiélago canario, se han producido desbordamientos en diferentes barrancos y se han registrado hasta 200 rayos. Otras comunidades como Andalucía, Extremadura, Asturias y Cantabria también se encuentran en alerta por el temporal.