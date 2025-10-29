Burgos conmemora '50 años de España en Libertad' con un programa cultural en toda la provincia

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:09 Comenta Compartir

La Subdelegación del Gobierno en Burgos, en colaboración con la Universidad de Burgos, diversas instituciones culturales y ayuntamientos de la provincia, pone en marcha el ciclo '50 años de Libertad en España', una programación cultural que recorrerá distintas localidades de la provincia entre los meses de octubre y diciembre con el propósito de reflexionar sobre el medio siglo de democracia, libertad y desarrollo social en nuestro país. Este conjunto de actividades ha sido presentado este miércoles, 29 de octubre, por el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, y el profesor universitario, Ignacio Fernández de Mata, que ha coordinado la confección de las distintas actividades.

El subdelegado ha detallado que esta iniciativa surge a partir de la creación Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad, un organismo dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con la intención de que la celebración de esta efeméride llegue a todos los rincones de España con el fin de implicar a la ciudadanía.

Para De la Fuente es fundamental «saber cuál fue el contexto del nacimiento de la democracia y cómo se ha apuntalado para que sea robusta y protegida. Los derechos suponen décadas, incluso siglos, de lucha activa, no lo debemos olvidar. Es por ello que esta programación supone un debate abierto sobre de dónde venimos y, sobre todo, a qué modelo social nos dirigimos».

El programa incluye conferencias, ponencias magistrales, conciertos y proyecciones cinematográficas, configurando una propuesta cultural plural y abierta a toda la ciudadanía. De la Fuente ha señalado que «el objetivo de este conjunto de actividades es fomentar el diálogo y la memoria colectiva sobre los avances democráticos alcanzados desde la Transición, así como sobre los desafíos que aún persisten en la sociedad actual». Además, el subdelegado ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos en la organización de las distintas actividades.

El ciclo de conferencias se desarrollará en seis municipios de la provincia: Medina de Pomar, Salas de los Infantes, Briviesca, Lerma, Aranda de Duero y Miranda de Ebro y contará con la participación de destacados especialistas de la Universidad de Burgos y la Universidad Complutense de Madrid.

Programación

Comenzará mañana jueves 30 de octubre en Medina de Pomar con Ignacio Fernández de Mata, que hablará sobre 'Recuperar la memoria, recuperar a los nuestros. La vuelta de Eduardo de Ontañón'. El 4 de noviembre en Salas de los Infantes, José Luis Lalana Soto ofrecerá la conferencia 'Dinamismo y libertad en el mundo rural. La innovación, el paisaje y el patrimonio: nuevos factores de desarrollo'. El 14 de noviembre en Briviesca, Óscar R. Melgosa Oter abordará 'Mito y realidad de los comuneros y sus libertades en la construcción de Castilla y León'. El 20 de noviembre en Lerma, Sergio Cañas Díez presentará 'Españoles, Franco ha muerto: reacciones y consecuencias políticas tras la muerte del dictador (1975-1982)'. El 2 de diciembre en Aranda de Duero, Isabel Menéndez Menéndez expondrá 'Pancartas, pegatinas y hashtags: 50 años de lemas y prácticas políticas del movimiento feminista en España'. Finalmente, el 4 de diciembre en Miranda de Ebro, Gutmaro Gómez Bravo, de la Universidad Complutense de Madrid, cerrará el ciclo con 'De los trenes a los archivos: memoria de la deportación española en Mauthausen'.

Además, el grupo 'Cuerda de Versos' presentará el recital poético-musical 'Para la libertad' en distintas localidades de la provincia, comenzando el 30 de octubre en Medina de Pomar, 4 de noviembre en Salas de los Infantes, 14 de noviembre en Briviesca, 20 de noviembre en Lerma, 2 de diciembre en Aranda de Duero y 4 de diciembre en Miranda de Ebro, combinando poesía, guitarra y violín en un homenaje artístico a la libertad y la memoria democrática. Está integrado por el guitarrista Paco Arona, el violinista Óscar Calvo con la voz del periodista y poeta Rodrigo Pérez Barredo.

Ponencias magistrales

De forma complementaria, la ciudad de Burgos acogerá tres ponencias magistrales a cargo de reconocidas figuras del periodismo y la cultura que se impartirán en el Auditorio de la Fundación Caja de Burgos. Diego Manrique, periodista cultural de El País, abrirá el ciclo el 19 de noviembre con la charla 'Y el país se llenó de colores'. Enric Juliana, periodista de La Vanguardia, reflexionará el día 26 de noviembre sobre '50 años después: la tentación del autoritarismo'. Por su parte, el escritor Nicolás Sartorius cerrará el ciclo el día 3 de diciembre con la ponencia 'Las luchas por la libertad'.

Recital homenaje

La música y la poesía también tendrán un papel protagonista dentro de esta programación. El recital 'Si me borrara el viento lo que yo canto', con Máximo Pradera como narrador, la soprano Laura Sabatel y el pianista Antonio López Serrano. Es un espectáculo que rinde homenaje a algunas de las canciones españolas más memorables del género canción protesta en España, y se celebrará en el Paraninfo de la Universidad de Burgos el 12 de noviembre a las 20.15 horas integrado en la programación del Congreso Internacional 'La reconstrucción democrática en España. Historia social de las ciudades medias en la Transición' que tendrá lugar entre los días 12 y 13 de noviembre de 2025 en la Universidad de Burgos. Este mismo recital se repetirá en la Casa de la Cultura de Miranda de Ebro el 21 de noviembre a las 20 horas organizado conjuntamente con el Ayuntamiento de esta localidad y con entrada libre hasta completar aforo.

Ciclo de cine

El ciclo se completa con una programación cinematográfica en los Cines Van Golem de Burgos, donde se proyectarán dos películas emblemáticas vinculadas a la historia reciente de España: 'El disputado voto del señor Cayo' (11 de noviembre) y 'Santa Cruz, por ejemplo' (18 de noviembre).

Con esta iniciativa, la Subdelegación del Gobierno en Burgos quiere rendir homenaje a los 50 años de vida democrática en España, promoviendo el pensamiento crítico, el conocimiento histórico y la participación ciudadana en torno a los valores de libertad, justicia e igualdad que han guiado nuestro progreso colectivo.