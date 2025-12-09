Burgos lidera la huelga médica en Castilla y León con un 44% de seguimiento La movilización, convocada por CESM, protesta contra la reforma del Estatuto Marco y la falta de avances en las condiciones laborales de los médicos en la provincia

Cartel en la puerta de una consulta médica de Burgos.

BURGOSconecta Burgos Martes, 9 de diciembre 2025, 13:07 Comenta Compartir

La huelga convocada este martes por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha tenido un amplio seguimiento en la provincia de Burgos, donde el 43,9% de los facultativos ha secundado el paro en el turno de mañana, según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León. En total, 336 médicos burgaleses han participado en la movilización, muy por encima de la media autonómica, que se ha situado en el 25,83%.

Este porcentaje de seguimiento se sitúa en Burgos en una cifra similar al paro convocado en octubre de este 2025 también contra el Estatuto estatal.

La protesta forma parte de una convocatoria nacional que busca visibilizar el malestar del colectivo médico ante la propuesta del Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco, normativa que regula las condiciones laborales del personal del sistema público de salud. La CESM denuncia la falta de un estatuto profesional específico para los médicos y la ausencia de avances en la mejora de sus condiciones laborales.

Burgos, la provincia con mayor seguimiento

Los datos de la Junta sitúan a Burgos como la provincia con mayor participación de toda Castilla y León.

En total, en el conjunto de SACYL, el paro ha alcanzado un seguimiento medio del 32% en Atención Hospitalaria (1.531 profesionales en huelga en la comunidad).

En Atención Primaria, la participación ha sido menor, aunque también relevante en la provincia burgalesa.

Además, en la Gerencia de Salud de Área de Burgos, el seguimiento ha sido del 16,67%.

1.768 facultativos en huelga en Castilla y León

En el conjunto de Castilla y León, 1.768 facultativos de los 6.844 disponibles en el turno de mañana han secundado la movilización. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente:

La CESM anuncia que seguirá adelante con las movilizaciones si no se producen avances en la negociación estatal. Mientras, la Junta subraya que los servicios mínimos se han cumplido en todos los centros y que la actividad asistencial se ha mantenido sin incidencias destacadas.

Temas

Médicos

Huelgas

Sacyl