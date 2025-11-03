Burgos pierde 370.000 gallinas y otras aves en cinco años La provincia suma más de tres millones de aves registradas en explotaciones avícolas, que se sitúan en 57 municipios de la provincia

Sara Sendino Burgos Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:13 Comenta Compartir

Una de las actividades ganaderas más extendidas en Burgos es la cría de aves. En toda la provincia se registran 3.258.981 pollos, gallinas, codornices, gansos u otras especies avícolas: un 10% menos que hace cinco años. Estos animales se encuentran repartidos por todo el territorio, siendo Tordómar el municipio con más aves catalogadas.

Así lo muestran los datos sobre explotaciones avícolas de la Junta de Castilla y León, que dispone de datos desde 2019 hasta 2024. Pero este conjunto no contempla el número exacto de explotaciones de Burgos, sólo el de municipios con ganado censado, por lo que no es posible concretar si un pueblo o ciudad cuenta con más de una ganadería.

Así las cosas, en cinco años el número de municipios de Burgos con explotaciones avícolas no ha variado. Sin embargo, la provincia ha perdido casi el 41% de las aves destinadas a reproducción. En cuanto a la comparativa regional, las aves de Burgos suponen el 12,28% del total de Castilla y León.

Mismas explotaciones, menos aves en Burgos

En 2019, la provincia de Burgos registraba 57 explotaciones avícolas. En 2024 eran las mismas. El máximo, como se puede ver en este gráfico, se registró en 2020, con 58 municipios, por lo que apenas ha variado en cinco años.

De acuerdo con los datos de 2024, la provincia de Burgos cuenta con 3.258.981 animales inscritos en explotaciones avícolas. De ellos, el 60,5% son aves de cebo; es decir, de engorde para después servir a la industria alimentaria, como pollos o pavos. En este gráfico se observa una relación entre el destino de los animales:

Como se contempla, el menor porcentaje se destina a hembras reproductoras de aves, con un 2,5% (80.503 animales en 2024). Respecto a las gallinas y codornices ponedoras, el año pasado en Burgos había 1.207.560 registradas (un 37% del total de las aves).

Pérdida de aves reproductoras en Burgos

Desde 2019, la provincia de Burgos ha perdido 369.564 aves registradas en ganaderías avícolas. Suponen un 10,19% de las que había hace cinco años, 3.628.545. Además, el número de aves ha descendido en todas las finalidades a las que se destinan estos animales: reproducción, ponedoras o cebo. En este gráfico se observa la relación:

Por ejemplo, en 2024 las aves ponedoras habían descendido en 94.027, un 7,22% menos que hace cinco años. En cuanto a los animales de cebo, estos han bajado en 219.697 cabezas, un 10%. Sin embargo, el descenso más acusado se registra en las aves reproductoras, que han descendido un 40,96%: de 136.343 en 2019 a 80.503 el año pasado (55.840 menos).

Explotaciones avícolas en la provincia de Burgos

En la provincia son 57 los municipios que registran explotaciones avícolas. Estos se reparten por la totalidad de la geografía burgalesa, a excepción de zonas como la Sierra de la Demanda o Las Loras. Sin embargo, existe gran cantidad de aves en la zona del Alfoz de Burgos, Arlanza y Ribera del Duero.

En este mapa se pueden observar las 57 localidades que cuentan con explotaciones avícolas. Al pinchar sobre cada círculo se puede conocer en detalle el nombre del pueblo y el número de animales de este tipo que sumaba en 2024:

Las explotaciones avícolas no son tan numerosas en la provincia de Burgos como las de ovino y caprino (hay 223), las de vacuno (145) o las de cerdos (89). Sin embargo, son, con diferencia, las que más animales concentran.

En el año 2024 había diez municipios de la provincia que sumaban más de 100.000 aves (en color más oscuro en el mapa). Al contrario, en 17 localidades hay menos de 1.000 aves registradas. Tordómar es el pueblo con más cabezas de este tipo de ganado: 348.110. Por otro lado, Valle de Oca cuenta con la explotación registrada más pequeña, de sólo doce aves.

Burgos suma el 12,28% de las explotaciones avícolas de Castilla y León

En el año 2024, Castilla y León sumaba 26.531.982 aves repartidas en 336 municipios. Sin embargo, este ganado no se reparte de forma igualitaria entre las nueve provincias. Por ejemplo, mientras León encabeza las explotaciones con 61, es Valladolid el territorio con más aves, 7.650.251.

En el gráfico superior se advierte cómo se reparte este tipo de ganado en Castilla y León. Asimismo, también se observa que Soria es la provincia con menos tradición de ganadería avícola: cuenta con ocho explotaciones que suman 351.919 aves.

Temas

Animales

Ganaderías

Aves