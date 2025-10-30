Burgos, una de las provincias más desconectadas de España: el 11% de los hogares sigue sin conexión 5G Burgos se encuentra entre las 15 provincias de España con menor acceso a la red 5G y entre las siete con menos implantación de la fibra óptica

Aythami Pérez Miguel Burgos Jueves, 30 de octubre 2025, 06:01

A nivel nacional, el grado de cobertura 5G alcanza ya al 80,01% de la población rural, un incremento de once puntos con respecto a junio de 2023. Sin embargo, todavía existe una brecha de 15,75 puntos hasta alcanzar la implantación total. En Burgos, esta brecha digital sigue siendo una realidad: el 11% de los hogares continúa sin acceso a esta tecnología.

En la provincia burgalesa, la cobertura 5G llega al 89,16% de la población, lo que la sitúa entre las 15 provincias con menor conexión del país.

La fibra óptica, también por debajo de la media

Si se observa la implantación de fibra óptica (FTTH), la situación tampoco mejora. Burgos es la séptima provincia de España con menos hogares conectados mediante esta tecnología. El 81,54% de los hogares dispone de fibra óptica, frente al 18,46% que aún no la tiene. La cifra se sitúa por debajo de la media nacional del medio rural, donde el 86,52% de los hogares ya cuenta con fibra.

18,46% Sin fibra óptica El 18,46% de los hogares de Burgos no tiene fibra óptica frente al 11% que continúa sin la tecnología 5G para conectarse a internet.

Según los datos de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la cobertura 5G en Burgos ha pasado del 50,56% en junio de 2021 al 89,16% en 2024, un crecimiento de 38,6 puntos en tres años. En el mismo periodo, la conexión por fibra óptica ha aumentado un 10,57%, del 70,79% al 81,54%.

Resulta curioso observar cómo en 2021 y 2022 la cobertura de fibra óptica era superior a la cobertura de 5G en la provincia de Burgos, algo que cambió en 2023.

Desigualdades en el mapa rural

El mapa de cobertura agregada de Banda Ancha elaborado por el ministerio muestra amplias zonas rurales de Burgos aún sin conexión. En cambio, los alrededores de los principales núcleos —Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro— presentan una cobertura prácticamente total.

Pueblos de Burgos desconectados de la red

Las noticias sobre localidades burgalesas que permanecen incomunicadas son cada vez más frecuentes. El caso más reciente es el de Moncalvillo, que ha estado una semana sin conexión, ni a internet ni a la red telefónica, pese a encontrarse a solo seis kilómetros de otra localidad con cobertura. La situación se ha repetido en varias ocasiones durante los últimos meses.

Otro ejemplo es Riocavado de la Sierra, que en septiembre permaneció aislado varios días, sin teleasistencia ni acceso a recetas médicas electrónicas. En estos pueblos, hablar de teletrabajo o administración digital resulta casi una utopía.

En Santillán del Agua, los continuos problemas de conexión han llevado a los vecinos a organizar un festival reivindicativo en el que, simbólicamente, lanzan rúteres para exigir soluciones.

Son solo algunos ejemplos de la precariedad en las conexiones que padece el medio rural de la provincia de Burgos, otro hándicap más a la hora de fijar y atraer población en los pueblos.