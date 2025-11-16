Burgos seguirá creciendo hasta 2039 gracias a los migrantes pero se hundirá la población joven La provincia sumará 8.500 habitantes, aunque perderá menores y población activa

La provincia de Burgos se prepara para vivir un escenario demográfico complejo durante los próximos quince años. Según las proyecciones oficiales de la Junta de Castilla y León, el territorio experimentará un ligero crecimiento poblacional, impulsado casi en exclusiva por la inmigración exterior. Sin embargo, este avance apenas servirá para mitigar las tendencias de fondo, pérdida de población joven, descenso de personas en edad laboral y fuerte incremento del envejecimiento.

De acuerdo con las estimaciones poblacionales, Burgos pasará de 359.286 habitantes en 2024 a 367.847 en 2039, lo que supone un aumento del 2,38%. Se trata de una subida modesta, aunque significativa si se compara con el conjunto de Castilla y León, cuya población se reducirá un 0,70% hasta los 2,37 millones.

España, en cambio, seguirá creciendo con fuerza y alcanzará un incremento del 10,57%, muy por encima del comportamiento provincial y autonómico.

¿Cuando habrá más población en Burgos?

El comportamiento demográfico de Burgos no será lineal. Las proyecciones apuntan a un máximo previsto en 2033, con 369.399 habitantes, seguido de un periodo de suave descenso que se mantendría hasta finales de la década. Esta tendencia refleja que, aunque el aporte migratorio sostendrá la población durante buena parte del periodo, la presión del envejecimiento y del saldo natural negativo se intensificará con el paso de los años.

En este contexto, la realidad burgalesa se distingue dentro del mapa autonómico. Mientras la inmensa mayoría de las provincias castellano-leonesas, menos Ávila, Segovia y Soria, seguirán perdiendo habitantes, Burgos mantendrá una trayectoria ligeramente ascendente, sostenida principalmente por su capacidad para atraer población procedente del extranjero y, en menor medida, del resto de España.

La gran grieta de la población de Burgos

La dinámica de nacimientos y defunciones seguirá siendo uno de los principales lastres. Cada año morirán cerca de 2.000 personas más de las que nacen, una tendencia constante durante toda la serie hasta 2038. Así, el territorio continuará perdiendo población por razones puramente biológicas, debido a la baja natalidad y la creciente longevidad.

Este déficit se verá compensado por los movimientos migratorios, que serán cruciales para sostener el volumen demográfico provincial. Entre 2024 y 2038, Burgos recibirá 70.354 inmigrantes del extranjero, mientras que 32.015 harán el camino inverso. El saldo neto positivo de 38.339 personas será determinante para mantener la población por encima de los niveles actuales.

Además, el flujo interno mostrará un signo esperanzador: a partir de 2027, la provincia ganará más población de la que pierde respecto al resto de España, lo que generará un saldo ligeramente positivo de 619 personas durante todo el periodo.

Envejecimiento acelerado

Si bien los datos globales ofrecen un tono moderadamente optimista, la estructura interna de la población revela una realidad más preocupante. El envejecimiento será uno de los fenómenos más determinantes.

La población mayor de 64 años crecerá casi un 31%, pasando de 91.054 personas en 2024 a 119.161 en 2039. En paralelo, el grupo de menores de 16 años se reducirá un 15,10%, y la población en edad de trabajar (16-64 años) descenderá un 5,65%.

Este desajuste generacional tendrá un reflejo directo en la tasa de dependencia, que pasará del 62% al 75,8%. Es decir, en 2039 habrá casi tantos dependientes como personas en edad activa. Aunque Castilla y León presentará una tasa aún mayor (80,9%), el dato burgalés será muy elevado y superará ampliamente la media nacional (62,5%).

El reto económico derivado de esta situación será considerable, menor masa laboral disponible, mayor presión sobre los sistemas sanitario, social y de pensiones, y una profunda transformación de las necesidades territoriales.

Burgos más envejecida y más extranjeros

Burgos encara los próximos años con una dualidad marcada. Por un lado, conservará su nivel poblacional e incluso crecerá suavemente gracias a la inmigración, mostrándose como una de las provincias castellano-leonesas más dinámicas. Por otro, lo hará sobre una base frágil: un territorio que envejece, pierde población joven y reduce su fuerza laboral.

El futuro demográfico dependerá, en gran medida, de la capacidad de generar oportunidades económicas, promover la natalidad y reforzar políticas de atracción y retención de talento. El ligero crecimiento previsto podría transformarse en un espejismo difícil de sostener en las décadas siguientes.

