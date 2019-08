La campaña de tráfico 'Safe Holidays' facilitará a los conductores portugueses el tránsito por la provincia Policías de la Guardia Civil y de la Guardia Nacional Republicana informan a un conductor luso. / Ricardo Ordóñez/ICAL En los cuatro últimos años doce ciudadanos lusos han perdido la vida en las carreteras de Castilla y León durante el periodo de vacaciones estivales BURGOS CONECTA Burgos Viernes, 2 agosto 2019, 14:42

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín Juárez, ha asistido este viernes en Burgos al desarrollo de la Operación 'Safe Holidays 2019' que realizan conjuntamente la Guardia Civil de Tráfico y la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal, con el propósito de facilitar a los conductores lusos el tránsito por la comunidad y recordarles la necesidad de cumplir las normas de circulación para evitar accidentes.

La delegada ha hecho hincapié en que se trata de «controles preventivos, con los que se quiere informar, recordar normas básicas que todos sabemos cuando conducimos pero que podemos acabar descuidando, sobre todo en trayectos largos como estos desplazamientos en periodo vacacional a su país de origen. Estos controles buscan el objetivo de garantizar un viaje seguro y que la vuelta a casa por vacaciones no se convierta en una tragedia» y además, «sirve también como intercambio de experiencias entre los agentes portugueses y los españoles que enriquece a ambas partes y que permite incorporar a la forma de interactuar con los ciudadanos aquellos aspectos positivos que se detectan».

Esta iniciativa, que se lleva a cabo por tercer año consecutivo, mantendrá un despliegue mínimo de cuatro agentes españoles y otros cuatro portugueses y se prolongará hasta el lunes, 5 de agosto. Además, está previsto que se realice una operación similar con motivo del retorno de los ciudadanos portugueses de las vacaciones de verano hacia sus destinos en Europa. Será en Valladolid entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre. Este año, la campaña presenta la novedad de que, entre el 14 y el 19 de agosto, una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca hará patrullas conjuntas con la GNR en zona norte de Portugal, en Oporto.

Siniestralidad

En los cuatro últimos años, doce ciudadanos de nacionalidad portuguesa perdieron la vida durante el verano en las carreteras de Castilla y León. En 2015 hubo cuatro fallecidos. En 2016, se repitió el número de víctimas. En 2017, tres ciudadanos portugueses perdieron la vida en un accidente de tráfico y el año pasado, la cifra se redujo a uno.

En los meses de julio y agosto del año pasado se desplazaron por las carreteras de Castilla y León más de 210.000 vehículos portugueses, unos 85.000 en julio y unos 125.000 en agosto. Es casi un 13% del total, que supera los 1,6 millones. La campaña aprovecha también para atender las necesidades de otros ciudadanos extranjeros, no sólo portugueses. Y es que, en los meses de verano hay 2,5 veces más víctimas mortales de nacionalidad extranjera que al resto del año. En el verano de 2018 hubo 33 fallecidos en las carreteras de Castilla y León. El 18 por ciento, es decir 6, eran extranjeros.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín saluda a un agente de la Guardia Nacional Republicana. / Ricardo Ordóñez/ICAL

Mercedes Martín ha recordado que «el mes de julio de 2019 ha sido especialmente trágico en nuestra comunidad autónoma. El pasado mes perdieron la vida 19 personas. Burgos, con 4 víctimas mortales, y Salamanca con 5, incluidas los 4 jóvenes que fallecieron en el accidente de Galisancho, son las que presentan más víctimas». El año pasado por estas fechas había 67 fallecidos y este año, en el mismo periodo, ha habido 52.

La delegada del Gobierno ha querido recordar cinco consejos a la hora de ponerse al volante: «Evitar el exceso de velocidad. No conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas. No distraerse, sobre todo por culpa de los móviles. Todos los ocupantes del vehículo deben ponerse el cinturón de seguridad y no hay que bajar la guardia en los trayectos cortos».