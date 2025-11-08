Cancelan un parque eólico que afectaría de forma «severa» a la avifauna de Burgos La instalación 'Comendador' iba a contar con cinco aerogeneradores ubicados entre Castrojeriz, Villaquirán de la Puebla y Los Balbases

Sara Sendino Burgos Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:06

Un proyecto eólico planeado para la provincia de Burgos se ha cancelado. Las modificaciones presentadas por la promotora no han sido suficientes para salvar la infraestructura, que incluía cinco aerogeneradores de 220 metros de altura.

En un principio, el parque eólico 'Comendador' tendría 69,92 megavatios de potencia instalada dividida entre once aerogeneradores (de 4,66 MW cada uno). Estos se instalarían en los términos municipales de Castrojeriz, Villaquirán de la Puebla y Los Balbases. Además, su estructura de evacuación, de casi 15 kilómetros, afectaría los términos de Los Balbases, Castrojeriz y Vallejera.

Este parque eólico, junto con otro proyectado cerca, 'El Cerrate, formarían el clúster eólico Los Páramos. Sin embargo, el conjunto 'Comendador' no será posible en esta zona de Burgos, según un anuncio del Boletín Oficial del Estado del 5 de noviembre.

Esta infraestructura estaba promovida por la empresa Morisca Wind, SL, con sede en Boecillo (Valladolid). En un primer momento, la compañía presentó el proyecto con once aerogeneradores pero, al obtener una «valoración negativa» de la delegación de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental y la de Patrimonio Natural de la Junta, se presentaron modificaciones para dejar los aerogeneradores en cinco pero de más potencia (de 4,66 a 7 megavatios cada uno).

Parque eólico «ambientalmente inviable»

En un principio, la administración calificó este parque eólico como un riesgo «severo» para la avifauna de la zona, especialmente por colisión y alteración de su comportamiento. También se calificó la zona como de «muy alta sensibilidad para las aves planeadoras» al existir cerca dormideros de aves rapaces y dos muladares a menos de 50 kilómetros.

Por otro lado, los informes destacaron la «concurrencia de una gran cantidad de proyectos eólicos en esta misma zona». En concreto, en un área de diez kilómetros alrededor de esta idea de parque eólico existen ya otros 17 con 317 aerogeneradores. Además, existen otras cinco plantas en fase de tramitación con 82 molinos eólicos.

A pesar de las modificaciones propuestas por la empresa que pretendía instalar el parque eólico en la zona oeste de Burgos, la respuesta de las administraciones fue la misma negativa. El «proyecto resulta ambientalmente inviable», señalaban las direcciones de Sostenibilidad Ambiental y Patrimonio Natural, que no consideraban «necesarios más aprovechamientos eólicos».

Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Duero también consideraba «que la presión que está soportando este territorio por la proliferación de este tipo de instalaciones es muy fuerte, y que la Administración competente debería establecer un límite a la implantación concentrada de parques eólicos en determinadas zonas».

Seis alegaciones, cuatro de empresas energéticas

Al someterse a información pública, el parque eólico 'Comendador' recibió seis alegaciones en contra. Cuatro de ellas fueron presentadas por empresas que están relacionadas con otras instalaciones de energía renovables: Ibernova Promociones SA (Iberdrola); Benbros Solar IV SL, CyL Energía Eólica SLU y Pradamap SLU.

De las entidades públicas o privadas consultadas, la asociación Mesa Eólica Merindades de Burgos, que lucha contra la proliferación de energías renovables en la provincia, fue la única presentada.

Desde la asociación destacan que otras entidades, como Fundación Oxígeno, SEO/BirdLife o Greenpeace no enviaron ningún tipo de contestación a la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental respecto a la instalación de este parque eólico en Burgos, a la par que celebran la cancelación de su puesta en marcha por el grave perjuicio que hubiera supuesto a la avifauna de la zona.