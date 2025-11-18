Una carretera de Burgos contará con señalización destinada a la disuasión de animales silvestres La señalización reflectante actuará como barrera disuasoria para la fauna, sin interferir en la conducción de los usuarios de la vía

La Diputación Provincial de Burgos ha adjudicado un contrato menor para el suministro de señalización experimental destinada a la disuasión de fauna en la carretera provincial BU-V-9012, con el objetivo de reducir el número de accidentes de tráfico provocados por animales silvestres, cuya presencia ha aumentado notablemente en la provincia.

La actuación, incluida en la gestión y conservación de la red provincial de carreteras, que suma unos 2.300 kilómetros bajo titularidad de la Diputación, se enmarca dentro de las competencias propias de la institución, tal y como recogen las Bases de Ejecución del Presupuesto 2025.

El contrato se ha adjudicado a la empresa Señalizaciones Villar, S.A., especializada en señalización para fauna y con experiencia en la participación en proyectos experimentales en distintas provincias españolas. El importe de adjudicación asciende a 11.132 euros (IVA incluido), e incluye el suministro de cartelería de aluminio reflectante con tecnología LED alimentada por energía solar y dispositivos reflectantes que, mediante luz roja, actúan como barrera disuasoria para la fauna, sin interferir en la conducción de los usuarios de la vía.

La instalación correrá a cargo del personal de Vías y Obras de la Diputación, previa entrega y homologación del material, garantizando así el cumplimiento de la normativa y la máxima seguridad para los conductores y la fauna salvaje.

Jornadas informativas

Además de las medidas en infraestructuras, durante las últimas semanas con la colaboración de la DGT se han celebrado en la provincia varias jornadas informativas sobre seguridad vial y accidentes de tráfico con animales silvestres, que han contado con una gran afluencia de público y han sido recibidas con una excelente acogida por parte de las localidades participantes. La positiva respuesta tanto de los asistentes como de los municipios anima a la Diputación a programar una nueva edición de estas jornadas formativas, impulsando así la concienciación ciudadana y la prevención de este tipo de siniestros, que son especialmente relevantes en la extensa red viaria rural burgalesa.