La carretera de Burgos con problemas de hundimiento que reconstruirá Transportes Se trata de 3,4 km de longitud de carretera en la entrada a Salas de los Infantes como un tramo que siempre ha presentado problemas de infiltraciones de agua y de baldones en el firme

Julio César Rico Burgos Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:29

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a ejecutar una obra de reconstrucción del firme, drenaje subterráneo y mejora superficial de la carretera N 234 entre los kilómetros 435,3 y 438,7 en las inmediaciones de Salas de los infantes. Se trata de un tramo de esta carretera inaugurado hace 18 años. A lo largo de la vida útil de este tramo, la plataforma ha sufrido numerosas irregularidades y deformaciones en su rasante, debido a la acumulación de agua en la base y en la explanada, según ha explicado el propio ministerio.

Las actuaciones realizadas en 2019 han tratado de paliar los citados deterioros. Cuando se llevaron a cabo se ejecutaron reparaciones. Localizadas en zonas donde la estructura estaba peor parada. Aquellos trabajos consistieron en demoler el el firme existente a través de una excavación mecánica y un extendido y compactado de material granular y de hormigón bituminoso.

Sin embargo, esta solución no ha sido definitiva y han aparecido a lo largo del tramo diversos hundimientos y de deformaciones de la calzada, así como el desgaste de la capa de rodadura. Unas obras que se solicitaron en el año 2021 y que ahora la dirección general de carreteras ha aprobado el proyecto de construcción.

Se trata de una obra compleja que va a llevar un total de 22 meses de trabajos desde la firma del contrato cuando se otorga la licitación. El presupuesto supera los 6,8 millones de euros para un tramo de poco más de 3,5 kilómetros.

El trabajo que se va a llevar en esta carretera va a servir para mejorar la seguridad y comodidad de la vía, así como la protección del conjunto del firme, aumentando la durabilidad, impermeabilidad y uniformidad y aspecto de la vía

Según las indicaciones del propio ministerio, las obras incluyen la mejora en zonas concretas del terraplén y se tomarán medidas para que el agua escorrentía no se infiltre en las estructuras y por ello van a elegir un material de relleno de ver más que mejora la impermeabilidad de la plataforma

Para contribuir con la economía circular y minimizar los materiales excavados o demolidos en la obra, en el terraplén comprendido entre el inicio de la obra y el kilómetro 437,1 se ejecutará un reciclado in situ de parte del firme junto con la explanada.