Las cismáticas de Belorado se enfrentan a un nuevo desahucio, esta vez en Orduña Un juzgado de Bilbao les ha notificado la demanda del Comisario Pontificio para que desocupen el monasterio de Santa Klara de la villa vizcaína

Julio César Rico Burgos Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:35 Comenta Compartir

Las cismáticas de Belorado han recibido una notificación de desahucio de Orduña, que no se he hecho esperar después de que hace cuatro meses la jueza de Briviesca las desahuciara de Belorado, un convento que abandonaron al día siguiente de la sentencia, por lo que presuntamente está vacío.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao ha notificado este jueves la demanda de «desahucio por precario» interpuesta por el arzobispo de Burgos y Comisario Pontificio, monseñor Mario Iceta, contra «los ignorados ocupantes que se puedan encontrar en el monasterio de Santa Klara de Orduña», como han indicado los abogados de las exclarisas, Florentino Aláez, Enrique García de Viedma.

Desde el pasado 30 de julio, este monasterio vizcaíno está habitado por las cinco monjas mayores, que forman la auténtica comunidad clarisa, y otras más jóvenes que se encargan de su cuidado. Estas religiosas fueron trasladadas por las cismáticas que las pastorean después de conocer la sentencia de desahucio del cenobio de Belorado. los letrados indican en su escrito que estas cinco monjas mayores habitan el monasterio por «decisión propia».

Recuerdan los abogados de las cismáticas que monseñor Iceta promovió un procedimiento judicial para el traslado «a la fuerza» de las mayores, algunas de ellas impedidas y otras con una capacidad de decisión limitada, monasterios de la orden de Santa Clara de la Federación de Aránzazu. Sin embargo, la providencia judicial ordenada por la jueza de Briviesca para el traslado de las mayores que dos sin efecto porque se lo impidieron las demás, las cismáticas.

Según ha apuntado, Florentino Aláez, la demanda dice que «actualmente sigue existiendo Comunidad monástica en Belorado, formada por las cinco hermanas mayores»; y precisa, que «de facto son ocho hermanas en la comunidad religiosa», porque incluye a las cuidadoras. Añade que, si prosperara la «acción de desahucio, el arzobispo expulsaría contra su voluntad a estas mayores, que quedarían a la intemperie o bajo su férula».

Una acción que califica de «barbaridad» y apunta que las ex religiosas de Belorado harán «todo lo que esté en su mano para detener este atropello» y preservar la unidad y subsistencia de todas, ya que por su libre voluntad «conviven desde hace muchos años» en los monasterios de «su propiedad y que desean seguir haciéndolo sin la intromisión de nadie».