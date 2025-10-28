La ciudad más pequeña de España se podrá visitar con gafas de realidad virtual El Ayuntamiento de Frías va a adquirir 30 gafas de realidad virtual, que mostrarán tres capítulos históricos como son los Fueros de Alfonso VIII, el Título de Ciudad y la Fiesta del Capitán

El Ayuntamiento de Frías tiene la intención ampliar la oferta turística y hacerla más atractiva mediante la utilización de tecnologías de realidad virtual. Para ello va a adquirir 30 juegos gafas de realidad virtual, para proporcionar una experiencia «inmersiva e interactiva» que muestre diferentes escenas históricas de la ciudad más pequeña de España.

Serán tres recreaciones históricas las que incluirá la aplicación más las gafas de realidad virtual. Las tres escenas que deberá de incluir el programa son: la primera '1202, los Fueros de Alfonso VIII'; la segunda, '1435: año de la concesión del título de ciudad' y la tercera '1450, el levantamiento y la Fiesta del Capitán'. Esta aplicación contará con diferentes pantallas y entornos tridimensionales, tendrá fondos sonoros y opciones interactivas, así como ajustes de música y efectos de sonido

La idea del Consistorio es habilitar una sala en la Casa de Salazar, actualmente en proceso de reforma, donde realizar una visita virtual por la ciudad de Frías en diferentes épocas históricas usando para ello la tecnología de la realidad virtual. A través de la recreación de entornos históricos y culturales, de modo realista, el turista puede explorar Frías, «su casco histórico y conocer algunos de los representantes históricos más importantes».

Una actividad que va a estar dirigida a todos los públicos y que con ello se pretende «enseñar la ciudad» de Frías, elegida recientemente como uno de los pueblos más bonitos de España, de forma novedosa, «aprender historia o explorar el terreno y los lugares históricos de manera entretenida». La idea es que el visitante comprenda el pasado de la ciudad y su contexto, así como las vidas de las personas en el pasado en esta zona de la provincia de Burgos. Con ello se quiere promocionar el turismo y la cultura desde una «forma innovadora».

Esta aplicación de realidad virtual estará basada en una tecnología adaptable a los contenidos y que permita al usuario seleccionar y acceder a las opciones disponibles. Además, estarán diseñadas para ser compatibles con las gafas que se plantea adquirir.

La empresa que resulte adjudicataria deberá de entregar los trabajos en un plazo máximo de cuatro meses desde la firma del contrato. La primera semana se desplegará todo el trabajo funcional y de desarrollo de la aplicación. Una segunda fase es la generación de contenidos y las pruebas. Y en una tercera, la entrega de las 30 gafas de realidad virtual y la presentación de la plataforma.