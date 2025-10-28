BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Castillo de la ciudad de Frías. JCR

La ciudad más pequeña de España se podrá visitar con gafas de realidad virtual

El Ayuntamiento de Frías va a adquirir 30 gafas de realidad virtual, que mostrarán tres capítulos históricos como son los Fueros de Alfonso VIII, el Título de Ciudad y la Fiesta del Capitán

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Martes, 28 de octubre 2025, 07:28

Comenta

El Ayuntamiento de Frías tiene la intención ampliar la oferta turística y hacerla más atractiva mediante la utilización de tecnologías de realidad virtual. Para ello va a adquirir 30 juegos gafas de realidad virtual, para proporcionar una experiencia «inmersiva e interactiva» que muestre diferentes escenas históricas de la ciudad más pequeña de España.

Serán tres recreaciones históricas las que incluirá la aplicación más las gafas de realidad virtual. Las tres escenas que deberá de incluir el programa son: la primera '1202, los Fueros de Alfonso VIII'; la segunda, '1435: año de la concesión del título de ciudad' y la tercera '1450, el levantamiento y la Fiesta del Capitán'. Esta aplicación contará con diferentes pantallas y entornos tridimensionales, tendrá fondos sonoros y opciones interactivas, así como ajustes de música y efectos de sonido

La idea del Consistorio es habilitar una sala en la Casa de Salazar, actualmente en proceso de reforma, donde realizar una visita virtual por la ciudad de Frías en diferentes épocas históricas usando para ello la tecnología de la realidad virtual. A través de la recreación de entornos históricos y culturales, de modo realista, el turista puede explorar Frías, «su casco histórico y conocer algunos de los representantes históricos más importantes».

Noticias relacionadas

El restaurante de Burgos que conquistó el paladar del rey Felipe VI

El restaurante de Burgos que conquistó el paladar del rey Felipe VI

La tienda de ropa que sólo estará abierta cuatro días en el centro de Burgos

La tienda de ropa que sólo estará abierta cuatro días en el centro de Burgos

El festival que ensalza la Morcilla de Burgos en un fin de semana de sabores y tradición culinaria

El festival que ensalza la Morcilla de Burgos en un fin de semana de sabores y tradición culinaria

Una actividad que va a estar dirigida a todos los públicos y que con ello se pretende «enseñar la ciudad» de Frías, elegida recientemente como uno de los pueblos más bonitos de España, de forma novedosa, «aprender historia o explorar el terreno y los lugares históricos de manera entretenida». La idea es que el visitante comprenda el pasado de la ciudad y su contexto, así como las vidas de las personas en el pasado en esta zona de la provincia de Burgos. Con ello se quiere promocionar el turismo y la cultura desde una «forma innovadora».

Esta aplicación de realidad virtual estará basada en una tecnología adaptable a los contenidos y que permita al usuario seleccionar y acceder a las opciones disponibles. Además, estarán diseñadas para ser compatibles con las gafas que se plantea adquirir.

La empresa que resulte adjudicataria deberá de entregar los trabajos en un plazo máximo de cuatro meses desde la firma del contrato. La primera semana se desplegará todo el trabajo funcional y de desarrollo de la aplicación. Una segunda fase es la generación de contenidos y las pruebas. Y en una tercera, la entrega de las 30 gafas de realidad virtual y la presentación de la plataforma.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Burgos un hombre de 46 años por retener en un trastero a una joven de 25
  2. 2 El incendio de una vivienda en un pueblo de Burgos deja un herido con quemaduras
  3. 3 Rescatado y evacuado de su casa en llamas un vecino de un pueblo de Burgos
  4. 4 Un joven herido tras caerle una farola encima en Miranda de Ebro
  5. 5 Una menor enferma y evacuada desde Gaza será atendida en el Hospital Universitario de Burgos
  6. 6 «Hasta 1.000 euros mensuales», esto le cuesta a un hogar de Burgos los retrasos en el título de familia numerosa
  7. 7 La colección privada sobre la historia de la agricultura que busca su hueco en Burgos: «Las futuras generaciones han quedado huérfanas de historia»
  8. 8 Piden de nuevo a la Diputación de Burgos un cuerpo de bomberos profesional para toda la provincia
  9. 9 El Burgos CF deja su puerta a cero ante los rivales de más talento de la Liga
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 27 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La ciudad más pequeña de España se podrá visitar con gafas de realidad virtual

La ciudad más pequeña de España se podrá visitar con gafas de realidad virtual