La colección privada sobre la historia de la agricultura que busca su hueco en Burgos: «Las futuras generaciones han quedado huérfanas de historia» La fracción de 'El hombre y los ingenios' dedicada a la recolección se encuentra a resguardo. Los hermanos Alonso Maté lamentan el abandono de instituciones ante el cierre del Museo de Modúbar

Los hermanos Alonso Maté en el Museo de Modúbar en una foto de archivo.

Sara Sendino Burgos Lunes, 27 de octubre 2025, 07:26 Comenta Compartir

El MUMO: Museo de Modúbar ha colgado el cartel de 'cerrado' para siempre. Ahora, el equipo de Gobierno de este pueblo de Burgos planea convertir la nave donde se alojaban los aperos de labranza y demás inventos en un espacio sociocultural multiusos.

Termina así la aventura comenzada en 2012, cuando los hermanos Alonso Maté llevaron a este pueblo parte de su colección; concretamente la dedicada a la recolección. Allí guardaban carros, antiguos aperos, máquinas como veldadoras e inventos utilizados desde el neolítico.

Carlos y Carmelo se han llevado toda su colección tras casi un año de prórrogas desde que el equipo de Gobierno de Modúbar de la Emparedada les emplazase a retirar su colección. Señalaban la baja afluencia para retirar este acopio de aperos, que es una colección privada, para reconvertir el espacio público.

Sin embargo, para los hermanos Alonso Maté el cese del MUMO es una pena. «Qué le hemos quitado a la sociedad? El mejor museo de Castilla», señala Carlos en términos de museos etnográficos y de historia.

Descontento con las instituciones

Por el momento, los hermanos Alonso Maté han «guardado» esta colección, la cual han ido recopilando desde hace 50 años dentro de su proyecto 'El hombre y los ingenios'. De cara al futuro, Carlos señala que ya tienen «muchos años» y reconoce que «no sabemos lo que va a pasar».

«No tenemos nada decidido con nadie», explica el hombre, que se encuentra «desganado» y desilusionado con el trato institucional. Echando la vista atrás se acuerda de las instituciones que en su día le respaldaron como Adecoar, la asociación para el desarrollo de la comarca del Arlanza e impulsora del Museo de Modúbar.

También recuerda a la Universidad de Burgos y a la Junta de Castilla y León, que en 2018 premió el proyecto con el galardón Fuentes Claras. Ahora señala que desde ninguna administración les han dado un «plan B» para su colección. «¿Por qué Adecoar no ha sujetado una obra cultural que ha creado?», se pregunta.

Asimismo, Carlos, uno de los dueños de esta colección, señala que no han «cobrado nada en doce años». Además, indica que «todos los sábados» han acudido al MUMO «para enseñarlo gratis», sin pedir nada a cambio. Pero ahora lamenta que «después de muerto el burro, la cebada al rabo».

Temor a que las generaciones futuras olviden sus orígenes

Los hermanos Alonso Maté sienten que su colección sobre la recolección, expuesta desde 2012, haya tenido que ocultarse al público. Además, Carlos menciona el miedo que siente por las generaciones futuras. Señala que lo pasarán «muy mal» si no se realiza hincapié en conservar el legado que ha ido transformando la sociedad.

«El daño se lo han hecho a las futuras generaciones que les han dejado huérfanas de historia en nuestra propia tierra», sentencia. Habla de que, en pocos años, cuando un niño quiera conocer qué es un carro, una segadora o una azadilla, por ejemplo, deberá recurrirse a internet y no será posible verlo en directo.