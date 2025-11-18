Las condiciones para alquilar el bar de las piscinas de un pueblo de Burgos con 1.800 habitantes Arcos de la Llana busca ofrecer un lugar de comidas y bebidas para las personas que acudan a las piscinas y al parque La Ribera

Sara Sendino Burgos Martes, 18 de noviembre 2025, 19:52

El verano queda lejos, pero algunos pueblos de la provincia de Burgos ya están preparándose para la próxima temporada estival. Es el caso del Ayuntamiento de Arcos de la Llana, que ya busca a una persona o una empresa que se encargue de la gestión del bar situado en sus piscinas descubiertas.

Así lo señala el Consistorio de este pueblo de Burgos, que suma 1.7888 habitantes, en la plataforma de contratación del Estado. Alquila el bar de las piscinas descubiertas, que da servicio tanto a los bañistas como a los deportistas que acuden al parque La Ribera.

Este bar se alquila durante un año, aunque el contrato podría prorrogarse hasta otras tres anualidades más. Todo si «ambas partes» están de acuerdo. Respecto al precio, el estipulado por el Ayuntamiento de Arcos de la Llana es de 619,48 euros al mes, con IVA incluido. Este precio podrá ser mejorado al alza y el bar podrá abrirse fuera del horario estival.

Bar completamente equipado

El local hostelero de las piscinas de Arcos de la Llana está equipado, según señala el Ayuntamiento de este pueblo de Burgos. El espacio, de unos 273 metros cuadrados, cuenta con cocina, aseos, almacén, zona de barra, bar y comedor. Además, tiene terraza exterior y otra cubierta.

Para poder alquilar el bar de este pueblo, el Consistorio ha establecido ciertos criterios. Se valorarán con hasta 45 puntos el precio, la experiencia profesional en el seco, los servicios de restauración (menús y comidas por encargo o para llevar), la recogida de papeleras y la apertura fuera de época estival.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Arcos de la Llana valorará el proyecto de la explotación del bar y las posibles mejoras que se puedan aplicar. Asimismo, la persona o empresa adjudicataria deberá abonar una fianza de 8.000 euros.

El horario del bar de las piscinas de este pueblo de Burgos deberá ser, como mínimo, de 10:00 a 00:00 horas, aunque un día a la semana es de descanso semanal. Las ofertas para gestionar el bar de las piscinas de Arcos se pueden presentar de forma electrónica hasta el jueves, 27 de noviembre, a las 14:00 horas.

