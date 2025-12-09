Cuatro accidentes con víctimas y tráfico intenso: balance del puente de diciembre en Burgos La operación especial 'Constitución-Inmaculada' se cierra sin fallecidos, pero deja un herido grave y ocho leves en las principales vías de la provincia

BURGOSconecta Burgos Martes, 9 de diciembre 2025, 11:09 Comenta Compartir

La operación especial de Tráfico 'Constitución-Inmaculada 2025' se ha saldado en la provincia de Burgos con un importante volumen de circulación y un balance de cuatro accidentes con víctimas, aunque ninguno mortal. El dispositivo comenzó el viernes 5 de diciembre a las 15:00 horas y concluyó a medianoche del lunes día 8.

Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico, las mayores retenciones e intensidades de circulación se registraron durante la tarde del viernes 5, coincidiendo con la salida masiva de vehículos por el inicio del puente. En ese periodo se alcanzaron puntas de 2.848 vehículos por hora y sentido en las principales vías de comunicación de la provincia: la A-1, la A-231 y la A-62, corredores habituales para los desplazamientos de largo recorrido.

Un herido grave y ocho leves

A lo largo de los cuatro días del operativo se contabilizaron cuatro accidentes con víctimas, con un balance de un herido grave, que tuvo que ser hospitalizado, y ocho heridos leves. La DGT destaca que, pese a la intensidad del tráfico y al elevado número de desplazamientos, no se han producido siniestros mortales en las carreteras burgalesas durante este puente.

La operación especial «Constitución-Inmaculada» es una de las más relevantes del año en materia de movilidad, dado el aumento de desplazamientos por ocio y visitas familiares. En Burgos, la circulación se mantuvo fluida en la mayor parte del operativo, aunque las horas punta del viernes concentraron las principales complicaciones.

Con este balance, Tráfico recuerda la importancia de extremar la prudencia en carretera, especialmente en los desplazamientos festivos con alta densidad de vehículos.