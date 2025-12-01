Los cuatro locales de Burgos que estrenan Solete de la Guía Repsol Asador San Lorenzo, Casa Azofra, Pinillos e Iesu Communio reciben el reconocimiento por su autenticidad, tradición y buen hacer gastronómico

Natalia Sáez Ursúa Burgos Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:18 Comenta Compartir

La Guía Repsol vuelve a poner el foco en Burgos. En su edición especial «Solete Navidad 2025», un reconocimiento que destaca a aquellos establecimientos con alma, carácter propio y autenticidad gastronómica, cuatro locales burgaleses han logrado hacerse con este distintivo. Lugares que «te abrazan nada más entrar» y que combinan tradición, ambiente cercano y propuestas culinarias ligadas al territorio.

Los elegidos son Asador San Lorenzo, Restaurante Casa Azofra, la pastelería Pinillos y la repostería monacal Iesu Communio de Aranda de Duero. Cuatro espacios muy diferentes entre sí, pero unidos por una misma esencia: «el buen hacer, la honestidad y el sabor de lo auténtico».

Asador San Lorenzo

Entre miles de propuestas evaluadas, la Guía Repsol ha reconocido al Asador San Lorenzo, ubicado en la carretera de Poza, número 81, por «su defensa incansable de la cocina tradicional, su cuidada puesta en escena y el sabor inconfundible de sus elaboraciones a fuego lento». Su lechazo asado en horno de leña, premiado recientemente con el Travellers' Choice Tripadvisor 2025, es ya un imprescindible para quienes visitan la ciudad.

Con más de 20 años de trayectoria como restaurante familiar, el asador ha consolidado una manera única de entender la gastronomía burgalesa: producto de proximidad, técnicas ancestrales y una experiencia que conecta con la esencia castellana. «Además de un restaurante donde juntarse para celebrar, aquí también se puede encargar el famoso lechazo de Burgos para disfrutarlo en casa», destaca la Guía Repsol.

El ambiente cálido del local y su firme compromiso con la calidad lo convierten en un destino ideal para estas fechas navideñas.

Casa Azofra

Con capacidad para 400 personas, tres grandes salones y una larga trayectoria culinaria, el restaurante Casa Azofra, ubicado en la calle Don Juan de Austria, número 22, vuelve a situarse en lo más alto tras recibir su «Solete Navidad 2025». Su cocina castellana ha hecho historia en la ciudad y ha sido reconocida por generaciones de burgaleses y visitantes.

Su plato estrella, el cordero lechal asado en horno de leña, forma parte de la identidad del restaurante, aunque la carta brilla también por otros clásicos: «morcilla de Burgos, chuletón, solomillo o entrecot». Hace apenas unas semanas, el establecimiento cobró protagonismo tras recibir la visita del rey Felipe VI durante su paso por Burgos.

La Guía Repsol lo define como «un lujo para cualquier ciudad: un asador de referencia con menú para grupos y la posibilidad de alojarse en el mismo edificio».

Pastelería Confitería Pinillos

Pinillos, asentada en la calle Federico Olmeda, número 19-21 abrió sus puertas en marzo de 1971, y desde entonces tres generaciones de la misma familia han mantenido vivo un negocio que es ya patrimonio emocional del barrio y de toda la ciudad. Hoy es Gonzalo Pinillos, junto con su madre y su tío, quien continúa elaborando a diario dulces y salados con recetas que han perdurado más de cinco décadas.

La Guía Repsol lo destaca especialmente por su roscón de Reyes tradicional, elaborado «siguiendo la misma receta desde hace más de 50 años». Pero sus seguidores también acuden por sus empanadas, empanadillas o sus famosas «raquetas», convertidas en imprescindibles locales.

Iesu Communio

A las afueras, en La Aguilera, en Aranda de Duero, la comunidad monástica de Iesu Communio lleva más de 40 años perfeccionando un trabajo artesano que combina paciencia, dedicación y materias primas seleccionadas con sumo cuidado. Su pequeña confitería, iniciada en 1978, se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan dulces elaborados a mano.

La Guía Repsol recomienda especialmente sus bombones y pastas de té, aunque en sus tiendas también pueden encontrarse cuadernos grabados, artesanía y ramos de flores preservadas, todo fabricado por las propias hermanas.

Un lugar donde cada producto cuenta una historia de tradición, silencio y minuciosidad. Ubicado en la avenida San Pedro Regalado, número 1 en la provincia de Burgos.

Reconocimientos con soletes

Con esta nueva selección de Solete Navidad 2025, la Guía Repsol reafirma a Burgos como un destino gastronómico de referencia, donde conviven tradición, calidad y propuestas con personalidad propia. Tanto es así que la capital burgalesa ya contaba con 45 locales que tienen una distinción Solete Repsol, sin contar con las incorporaciones actuales. La provincia tampoco se queda atrás, un total de 40 establecimientos de todo el territorio burgalés, sin contar con las de la capital, también tienen esta insignia en su comercio.

Locales que abrazan al visitante y que, en estas fechas navideñas y durante todo el año, se convierten en paradas imprescindibles para quienes buscan experiencias con alma.