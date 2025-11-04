BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Foto de archivo. BC

Detenidas cuatro personas por estafar en Burgos a otras tres al ofrecerles móviles gratis

Llamaban a las víctimas para regalarles teléfonos de alta gama. Luego pedían su devolución, cobraban al cliente y revendían los terminales

Burgos

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:45

Cuatro personas han sido puestas a disposición judicial tras estafar telefónicamente a tres ciudadanos de la provincia de Burgos. Los presuntos malhechores ofrecían teléfonos de forma gratuita que luego cobraban a los supuestos clientes. Después los revendían.

Son estafas de distintas tramas, según señala la Guardia Civil. Sin embargo, seguían un modus operandi idéntico que trataba de estafar a ciudadanos de la provincia.

La investigación ha sido desarrollada por agentes del puesto del Alfoz de Burgos. Varias personas denunciaron haber sido contactadas por supuestos comerciales que prometían, como promoción de fidelización, la entrega gratuita de teléfonos de alta gama. Confiados por la verosimilitud de la información que los llamantes ya conocían —como sus nombres, direcciones o detalles de facturación—, aceptaban las ofertas.

Acto seguido, los falsos operadores, haciéndose pasar por los titulares de la línea, compraban los móviles a las verdaderas empresas de telefonía de las víctimas. Días más tarde, las víctimas de la provincia de Burgos recibían en su domicilio los dispositivos, aunque, posteriormente, los presuntos autores, alegando un error en el pedido, les solicitaban su devolución y entrega por mensajería a distintas direcciones particulares de Barcelona.

Cómo revendían los teléfonos

El engaño se descubría cuando los perjudicados -que ascienden, por el momento, a tres-, comprobaban en sus facturas mensuales la aparición de cargos periódicos de entre 15 y 30 euros correspondientes a los terminales «regalados», sin que se volviera a tener conocimiento alguno de estos después de remitirlos a la ciudad catalana.

Consecuencia de todo ello, los investigadores realizaron un análisis que permitió la identificación de dos personas de 35 y 52 años encargadas de recibir los paquetes «devueltos» para, de inmediato, entregarlos en establecimientos de compra-venta de segunda mano o en locutorios.

Paralelamente, los agentes también han puesto a disposición judicial a los propietarios de estos comercios, de 25 y 43 años de edad, como presuntos autores de un delito de receptación, al haber adquirido los aparatos sin exigir la preceptiva documentación que acreditara su lícita procedencia y, a continuación, revenderlos a terceros, dificultando así su trazabilidad.

Las diligencias instruidas y los presuntos implicados en estos delitos de estafa telefónica y receptación han sido puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.

