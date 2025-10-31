Detenidas seis personas por cazar ilegalmente con galgos en Burgos La Guardia Civil les sorprendió realizando batidas con galgos fuera del periodo de veda en un coto de titularidad pública

Seis personas de entre 33 y 63 años de edad han sido puestas a disposición judicial después de que fueran sorprendidas por agentes de la Guardia Civil mientras estaban cazando de manera ilegal con galgos en un coto de titularidad pública en la comarca del Arlanza.

Según explican fuentes del Instituto Armado, días atrás se recibió una llamada alertando de la presencia de un grupo de personas sin aparente vinculación con el acotado cinegético en el que se encontraban, realizando batidas con galgos por los terrenos del municipio.

De inmediato, una patrulla del puesto de Covarrubias se desplazó al lugar e inició una minuciosa inspección por los parajes en busca de los responsables, con resultado positivo ya que mientras se examinaba un área boscosa, se localizó a un hombre que, al percatarse de la presencia policial, trató de huir; sin embargo, fue encontrado poco después oculto entre la vegetación.

Como resultado de las pesquisas policiales practicadas se conoció que mientras se sucedían estos hechos, el resto de los integrantes de la cuadrilla trataban de abandonar el lugar a bordo de un turismo, por lo que los guardias civiles intensificaron la búsqueda, lo que permitió localizar el automóvil en las inmediaciones mientras transitaba por un camino.

Tras dar el alto al vehículo, los agentes verificaron que viajaban cinco personas en su interior, que casaban con las características de las facilitadas en el aviso. Además, una inspección visual al maletero permitió observar que transportaban a cinco galgos que viajaban hacinados y sin las preceptivas medidas de seguridad.

Ante tales evidencias, se procedió a la identificación de todos los ocupantes que, como el primer identificado ya detenido, también carecían de los permisos necesarios y de las debidas autorizaciones para ejercer dicha actividad cinegética. Paralelamente a la instrucción de las diligencias policiales se han confeccionado las correspondientes denuncias administrativas por el inadecuado transporte de los animales.

Los seis, en distinto grado de autoría, han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito contra la fauna por furtivismo y las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Lerma.