Detenido en Burgos en una gran operación nacional contra el tráfico de medicamentos para elaborar drogas La Guardia Civil desmantela una red con 22 detenidos en trece provincias por vender fármacos psicotrópicos a través de Internet utilizando recetas falsas

Incautación de medicamentos en la gran operación contra el tráfico de estos.

BURGOSconecta Burgos Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:59

La Guardia Civil ha detenido a una persona en Burgos en el marco de la operación «Grecofar», un amplio dispositivo desarrollado en trece provincias que ha permitido desarticular una organización criminal dedicada a la venta ilegal de medicamentos por Internet.

En total, 22 personas han sido arrestadas por delitos contra la salud pública, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Los investigadores descubrieron que los implicados adquirían los fármacos mediante recetas falsas para su posterior distribución ilícita, especialmente de medicamentos psicotrópicos utilizados como drogas.

Todo empezó en una empresa de paquetería de Zamora

Gracias a la investigación se pudo determinar que estos medicamentos eran comúnmente utilizados para el consumo de drogas. A los detenidos se les imputan los supuestos delitos contra la salud pública, organización criminal y falsedad documental.

Ampliar Incautación de la Guardia Civil. Guardia Civil

La operación comenzó cuando se tuvo conocimiento de la aprehensión de gran cantidad de medicamentos psicotrópicos en una empresa de paquetería de la localidad de Benavente (Zamora). Los agentes realizaron gestiones para averiguar la trazabilidad de los medicamentos, así como el origen y la legalidad de las recetas usadas para ser dispensadas.

La finalidad era elaborar karcubi, la droga de los pobres

Con el operativo se logra determinar que los medicamentos provenían de recetas electrónicas privadas del mismo colegiado. Este prescribía un medicamento comúnmente usado en el consumo de drogas y el cual es habitual su transporte hacia el norte de África para su posterior mezcla con hachís. La finalidad de esta composición es elaborar «karcubi», conocida como la droga de los pobres.

Detenido el encargado de elaborar las recetas médicas

Una vez detenida la persona que se dedicaba a elaborar y posteriormente vender las citadas recetas médicas, se localiza a su principal colaborador, quien se encargaba de vender las recetas a través de aplicaciones de mensajería. Además, se identifican a las conocidas «mulas económicas», titulares de las cuentas bancarias donde se recibía el dinero obtenido de las ventas.

De manera paralela se identifica a un vecino de Majadahonda (Madrid), el cual realizaba un gran acopio de medicamentos, vendidos posteriormente de manera ilícita por redes sociales, siendo vinculados gran cantidad de usuarios finales de las recetas médicas.

Ampliar Medicamentos incautados. Guardia Civil

Registro domiciliario con una gran incautación

Las investigaciones finalizan con registro domiciliario en Majadahonda donde la Guardia Civil incautó gran cantidad de medicamentos, sustancias estupefacientes, recetas y sellos médicos falsificados, además de material informático.

En total, las detenciones de los implicados han tenido lugar en Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Valencia y Vizcaya.

La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil ha contado con la colaboración del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y el Área de Inspección Farmacéutica de la Comunidad de Madrid.

