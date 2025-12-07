Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 7 de diciembre El sorteo de la Primitiva caído en la provincia, el alquiler de un hotel rural, los posibles rivales del Burgos CF en Copa del Rey y varios sucesos, entre lo más leído de la jornada

1 Juegos de azar El sorteo de la Primitiva deja un segundo premio en Burgos

La suerte planea de nuevo sobre la provincia de Burgos. Si haces pocas semanas era la Lotería Nacional la que repartía un buen pellizco, esta vez ha sido el sorteo de la Primitiva el que ha dejado un buen pellizco y lo ha hecho en Briviesca, donde se ha validado un boleto acertante de un premio de segunda categoría.

2 Sucesos Herido un hombre en el accidente entre dos turismos en Burgos

Un hombre ha resultado herido este sábado por la noche en un accidente entre dos turismos en la provincia de Burgos. El suceso se producía a las 22:21 horas, cuando el 112 recibía varias llamadas alertando de una colisión entre dos coches en la N-627, en la travesía de Sotopalacios, en el término municipal de Merindad de río Ubierna.

3 Oportunidad rural El hotel rural con bar que se alquila por 472 euros al mes en un pueblo de Burgos

Que el bar de un pueblo esté abierto significa que hay vida. Por pocos habitantes que sume, señalará que tienen un sitio donde encontrarse y compartir su día a día. Por eso, los pequeños municipios de la provincia de Burgos, como Huérmeces, tratan de que estos locales no se queden sin nadie detrás de la barra.

4 En Las Merindades Guían a dos senderistas que se habían perdido en el norte de Burgos

Una pareja ha tenido que ser guiada por la Guardia Civil tras perderse mientras hacían una ruta en el norte de Burgos. Los agentes han monitorizado sus móviles para conocer su ubicación y poder llevarles hasta un lugar seguro.

5 Fútbol Ni Madrid ni Barça, pero un Primera División vendrá a Burgos en la siguiente ronda de Copa del Rey

El sorteo de dieciseisavos de final será el próximo martes 9 de diciembre en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas.

6 Historia curiosa Los recuerdos de la reina Ena en Burgos: una historia de amor y modernización en el siglo XX

Victoria Eugenia Julia Ena de Battenberg (Castillo de Balmoral 1887-Lausana 1969), esposa de Alfonso XIII, conocida en el siglo XX como 'la Reina Victoria', y en 2025 por muchos españoles como la 'Reina Ena', como titula RTVE a la serie de ficción que narra la vida de la bisabuela del actual monarca Felipe VI.

7 Polémica La muestra de las puertas de Antonio López en la catedral de Burgos cierra la primera semana con 10.040 visitantes

Tres burgaleses de Peral de Arlanza completaron la cifra redonda de 10.000 visitantes a las 18:00 horas de este viernes. El número 10.000 fue obsequiado con el libro conmemorativo.

8 Baloncesto Un San Pablo Burgos muy errático cae ante el Murcia

Recoletas Salud San Pablo ha vuelto a caer en el Coliseum (88 -110) ante el UCAM Murcia en un partido sumamente incómodo para los azulones que estuvieron fuera del partido, descentrados y temerosos de tirar a canasta por miedo al fallo. Siempre a remolque de su rival, cuando se acercaban los burgaleses en el marcador, Murcia daba el arreón para alejar de nuevo a su equipo.

9 Tradiciones El mercado navideño de Burgos mantiene el mismo espíritu a pesar de la subida de los precios

Las tradiciones son inamovibles. Este año, se ha colocado por vigesimoctava ocasión el mercado navideño tradicional en Burgos, en esta ocasión, en el paseo del Espolón. El disponer de un espacio de exposición en el centro de la ciudad es una oportunidad muy esperada por los comerciantes, que esperan poder mejorar si cabe las ventas del año pasado.

10 N-234 La carretera de Burgos con problemas de hundimiento que reconstruirá Transportes

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a ejecutar una obra de reconstrucción del firme, drenaje subterráneo y mejora superficial de la carretera N 234 entre los kilómetros 435,3 y 438,7 en las inmediaciones de Salas de los infantes.

Se trata de un tramo de esta carretera inaugurado hace 18 años.

