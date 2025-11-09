Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 9 de noviembre El cierre de una conocida tienda del centro y de un mítico bar en Gamonal, así como la cancelación de un proyecto eólico en Burgos, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

1 Comercio Cierra una conocida tienda del centro de Burgos tras declararse en bancarrota

El centro de Burgos pierde otra tienda más. En este caso se trata de Claire's, el conocido comercio dedicado a complementos y accesorios que vendía sus productos en el local que ocupa la esquina entre la calle Santander y la plaza de Santo Domingo.

2 Hostelería Cierra un mítico bar de Burgos famoso por sus tortillas

«Hasta aquí nuestra historia en Collado Lindo. Decir gracias se queda corto…», así cerraba su etapa uno de los bares más famosos de Burgos, sobre todo por sus tortillas rellenas.

3 Proyectos eólicos Cancelan un parque eólico que afectaría de forma «severa» a la avifauna de Burgos

Un proyecto eólico planeado para la provincia de Burgos se ha cancelado. Las modificaciones presentadas por la promotora no han sido suficientes para salvar la infraestructura, que incluía cinco aerogeneradores de 220 metros de altura.

4 Sucesos Sufre un desvanecimiento y acaba saliéndose de la vía en Burgos

Un hombre de unos 60 años de edad ha tenido que recibir asistencia sanitaria esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico mientras circulaba por la N-622, a la altura de la localidad burgalesa de Tordómar.

5 Sucesos Susto en el centro de Burgos por la presencia de Bomberos, Policía y una ambulancia

Los vecinos de la avenida del Cid y la calle Concordia se han llevado un susto durante la mediodía de este domingo, 9 de noviembre. La presencia de la Policía Nacional, Policía Local, los Bomberos de Burgos y una ambulancia alertaba a los habitantes de esta zona de la ciudad.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Protestas 3.500 personas denuncian en Burgos la privatización encubierta de la Sanidad por parte de la Junta

Unas 3.500 personas se han manifestado este domingo en Burgos para reclamar una «sanidad pública 100%» y mostrar su malestar con la Junta de Castilla y León por la «progresiva privatización encubierta» del sistema sanitario. El portavoz de la plataforma convocante, Juan Antonio Ayllón, ha asegurado que defienden a la «sociedad» en su lucha por mantener un «modelo público y equitativo» de atención médica.

7 Incendio Intoxicados dos guardias civiles de Burgos al intentar contener el incendio de una vivienda

Dos agentes de la Guardia Civil de Burgos han resultado heridos este viernes por la tarde cuando trataban de contener el incendio de una vivienda. El suceso se ha producido en Villadiego a las 19:54 horas, momento en el que el 1-1-2 recibía una llamada alertando de que una casa se estaba quemando.

Newsletter

8 Hogares unipersonales Vivir solo en Burgos, cada vez más frecuente

Cada vez hay más personas viviendo en soledad en Burgos, ya sea voluntaria o no deseada. Así, de acuerdo a los datos consignados en el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares publicado días atrás por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 36,5% de los hogares de la provincia de Burgos a finales de 2023 eran de carácter uniperosnal.

9 Protección de animales Perros, gatos y especies exóticas: cómo Burgos cuida y rescata a los animales perdidos

En Burgos, cuando un animal se pierde o aparece abandonado, comienza una cadena de actuaciones en la que participan la Policía Local, el Ayuntamiento y distintos centros de recogida. No solo se trata de perros y gatos: también hay hurones, aves exóticas y otras especies que necesitan atención.

10 Obras 127.000 euros para un nuevo albergue de naturaleza en el parque de Burgos San Zadornil-Montes Obarenes

La Fundación del Patrimonio Natural, dependiente de la Junta de Castilla y León, va a proyectar adecuar una parte del edificio del parque de San Zadornil-Montes Obarenes para instalar un albergue de naturaleza. Para ello ha hecho una reserva presupuestaria de 126.977 euros y tiene previsto realizar las actuaciones para que queden listas para la próxima primavera.

Temas

Las noticias imprescindibles del día