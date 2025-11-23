Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 23 de noviembre El primer premio de la Lotería Nacional en un pueblo de Burgos, la nueva planta de hidrógeno verde y el nuevo bar disponible para alquilar, entre lo más leído de la jornada

1 Sorteos El primer premio de la Lotería Nacional cae de nuevo en Burgos

Por segunda vez en apenas dos días la Lotería Nacional ha dejado un primer premio en la provincia de Burgos. El 74.622 ha sido premiado con 600.000 euros al número en el sorteo de este sábado 22 de noviembre y se ha vendido en Trespaderne.

2 Medio rural Declaran «favorable» la instalación de una planta de hidrógeno verde, cinco aerogeneradores y 29.000 placas solares en un pueblo de Burgos

La declaración de impacto ambiental para la construcción de una planta de hidrógeno verde en Burgos ha sido calificada como «favorable». Esta constaría de la propia fábrica, un parque eólico con cinco aerogeneradores y otro solar con 29.000 placas.

3 Economía El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 60 euros al mes

En los pueblos, los bares no son simples locales donde consumir comida o bebida. Son sitios de encuentro donde las personas oriundas y los visitantes pueden compartir un rato, ponerse al día y establecer nuevas relaciones. Por eso, en lugares como Sedano, en Burgos, resulta importante que estos locales continúen abiertos.

4 Personajes de Burgos Teresa García, la centenaria de Burgos a la que le hace feliz «llenar el merendero» con su familia

Hace 100 años y más de un mes, en Villacienzo, nacía Teresa García de la Fuente. Una mujer fuerte, buena, trabajadora y bromista, aunque también con carácter. Una burgalesa con muy buena memoria que repasa sus vivencias y la historia de su familia, que es mucho más que numerosa: ocho hijos, 17 nietos y 17 bisnietos.

5 Sucesos en Burgos Una mujer resulta herida tras chocar con un camión en Burgos

Una mujer ha resultado herida fruto de una colisión entre el turismo en el que circulaba y un camión. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada de hoy, 23 de noviembre, en Burgos.

6 Seguridad vial Raúl Galán, director de la DGT en Burgos: «Han fallecido muchas personas poniendo los triángulos de emergencia»

La normativa en las carreteras de Burgos y de España va a cambiar en 2026. Más allá de las nuevas balizas V16, se impondrá una nueva serie de normas que, bajo el punto de vista de Raúl Galán, director de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Burgos, supondrán una mayor protección a los usuarios de nuestras carreteras.

7 Demografía La tasa de natalidad se hunde en Burgos, cada vez menos nacimientos y más defunciones

La provincia de Burgos ha conseguido frenar en los últimos años el proceso de despoblación en el que se encontraba sumida tras el estallido de las crisis inmobiliaria y financiera. Sin embargo, ese cambio de dinámica se cimenta casi en exclusiva en la llegada de inmigrantes, concentrada sobre todo tras la pandemia de la covid-19. De hecho, la población nacional continúa cayendo progresivamente.

8 Seguridad en carretera Salidas de vía y falta de sueño: el 90% de los accidentes de tráfico en Burgos tienen que ver con el factor humano

Este 2025 está siendo complicado en las carreteras de Burgos. Después del último accidente mortal ocurrido en la provincia, ya son 19 las muertes registradas desde que comenzara el año. Esto significa que se ha superado el número de víctimas en carretera durante 2024 (15) con algo más de un mes todavía por delante. Este aumento también se ha visto en el número de accidentes con víctimas mortales: 16 frente a las 14 del anterior periodo.

9 Historia El origen incierto de uno de los apellidos nobles de la Península Ibérica

Hay algunos apellidos cuya procedencia no es tan fácil de conocer. Ramos es uno de ellos. Se sabe que viene de ramos como objeto, pero no hay consenso acerca de su aparición. No existe ningún escrito o documento que pueda aclarar si proviene de una casa solariega, de una familia hidalga o de una población concreta: no sabemos nada.

10 Burgos misteriosa El mito del renacer que está representado en una misteriosa figura de Burgos

Quizá está donde está por casualidad, o tal vez no. Puede ser que quien gobernara la ciudad en esa época, hablamos del siglo XVIII, decidiera colocar una estatua de la diosa Flora en mitad de la ciudad.

La plaza del Huerto del Rey era en aquel entonces un punto neurálgico de la ciudad; casi como hoy.

