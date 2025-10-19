Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 19 de octubre Las cuevas de Burgos que se asemejan a la Capadocia, la carrera Lux, el alquiler de un albergue del Camino de Santiago y varios sucesos, entre lo más leído de la jornada

1 Sucesos Rescatan a un hombre agarrado a una piedra y paralizado en el río Ebro en Miranda

Un varón de 48 años ha sido rescatado durante la tarde del sábado 18 de octubre en Miranda de Ebro. El hombre se encontraba dentro del río Ebro.

2 Turismo Las cuevas de Burgos que parecen sacadas de Capadocia y esconden siglos de historia

La región de la Capadocia, en Turquía, es famosa por sus formaciones rocosas o «chimeneas de hadas». De igual forma, en el norte de la provincia de Burgos también se encuentran diferentes enclaves turísticos similares, característicos por su uso como retiros espirituales para monjes cristianos desde el siglo VI.

3 Infraestructuras Proyectan instalar un «aparato mecánico» para mejorar la accesibilidad en Camino del Gallego

Sin especificar qué tipo de mecanismo se va a colocar, la intención del Ayuntamiento de Burgos es facilitar a una población envejecida el acceso a las calles Eras y Parque de San Francisco, Camino del Gallego, Consulado y San Miguel.

4 Carrera popular Burgos, una ciudad volcada con su patrimonio y la Capitalidad Cultural en la marcha Lux Mundi

Es difícil valorar el número de personas que participaron en la noche del sábado en la marcha Lux Mundi, organizada por el Arzobispado de Burgos para poner en valor el patrimonio local. Y es que, más allá de los más de 7.500 dorsales vendidos, a la marcha se unieron muchísimas personas más, tanto andando como desde el otro lado de la valla, aplaudiendo a quienes pasaban a su lado con la camiseta y con el dorsal de la organización.

5 Oferta rural Alquilan un albergue con bar del Camino de Santiago en Burgos por 121 euros al mes

El Camino de Santiago cruza la provincia de Burgos en su parte central desde el este hasta el oeste. A su paso, atraviesa municipios como Cardeñuela Riopico, que cuenta con un albergue y taberna. Estos negocios rurales se alquilan ahora por 121 euros al mes.

6 Sucesos Un motorista herido tras salirse de la vía y quedar inconsciente en Burgos

Un hombre ha resultado herido tras sufrir un accidente con su moto durante la tarde del sábado 18 de octubre. El suceso ha ocurrido pasadas las siete de la tarde.

7 Acción protesta Burgos con Palestina inaugura su mural con un Castrillo Mota de Judíos vacío

Sobre las 12:00 horas de este domingo, alrededor de 50 personas se citaban en Castrillo Mota de Judíos para inaugurar el doble mural que han pintado en una propiedad privada, un antiguo almacén, reclamando paz duradera en Gaza. En la entrada de la localidad, dos unidades de la Guardia Civil permanecían atentas ante posibles altercados que se pudieran producir.

8 Sucesos Detienen en Briviesca a los presuntos autores de al menos 38 robos en viviendas en diferentes provincias

La Guardia Civil detuvo días atrás a tres personas en Briviesca en el marco de la operación 'Spyhole', mediante la que se ha desarticulado un presunto grupo criminal especializado en el asalto y robo de viviendas en diferentes provincias de la mitad norte peninsular.

9 Viajes Franceses y vizcaínos marcan el verano en Burgos: radiografía del turismo provincial

Burgos está viviendo un gran año en cuanto a turismo se refiere, y así lo confirman las cifras. Pero ahora, a través de la señalización de los teléfonos móviles, mediante eventos activos o pasivos captados por las antenas de telefonía, el Instituto Nacional de Estadística (INE) es capaz de situar a todos esos turistas en un mapa.

10 En tres meses Los pueblos de Burgos se someterán a un inventario completo de infraestructuras y servicios

La Diputación Provincial de Burgos va a llevar a cabo una encuesta de infraestructuras en los municipios de la provincia para obtener la información necesaria que permita conocer la realidad de estas y de los equipamientos municipales.

Es una obligación que le impone el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática con carácter anual.

