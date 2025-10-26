Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 26 de octubre Los dos heridos por un choque de dos turismos en Burgos, la herida por un atropello en un pueblo de Burgos y la renta media en la capital, entre lo más leído de la jornada

Natalia Sáez Ursúa Burgos Domingo, 26 de octubre 2025, 20:53

1 Sucesos Dos heridos por un choque de dos turismos en Burgos

Dos personas han resultado heridas en un accidente ocurrido en la ciudad de Burgos este sábado 25 de octubre, sobre las 17.40 horas. Según informa el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, la llamada en la que se avisaba del accidente indicaba que dos turismos habían chocado y que podría haber dos personas heridas.

2 Sucesos Un atropello en un pueblo de Burgos deja herida a una mujer de 80 años

Herida una mujer de 80 años en un atropello ocurrido este sábado 25 de octubre en un pueblo de Burgos. El suceso tuvo lugar en Villasana de Mena, en el término municipal de Valle de Mena, concretamente en la calle Ángel Nuño García, a la altura del número 18.

3 Economía El mapa de las rentas de Burgos, calle a calle

Al igual que sucede en el conjunto del territorio nacional, las diferencias de renta entre unos territorios y otros a menudo son enormes. Una situación que se repite, no sólo si se comparan los diferentes municipios de la provincia de Burgos, si no también si se hace lo propio entre las diferentes zonas de las principales ciudades de la provincia.

4 Medio rural El bar y la casa de un pueblo de Burgos que se alquilan por 150 euros al mes

En los pueblos pequeños, el único local comercial abierto suele ser el bar. Sin embargo, si este cierra, uno de los puntos de reunión del municipio se apaga. Por ello, para pueblos de la provincia de Burgos como Espinosa de Cervera es esencial mantener este lugar abierto para habitantes y visitantes.

5 Sucesos Herido en Burgos tras salirse de la vía y quedar su coche atrapado entre zarzas

Sobre las 9.53 horas de la mañana de este sábado 25 de octubre, se ha registrado un accidente de tráfico con heridos en la carretera BU-504, en el km 8, en la provincia de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

6 Violencia de género Víctima de violencia de género de Burgos: «Le vas justificando hasta que dices: La próxima no lo cuento»

La historia de Violeta es única, pero comparte ciertos aspectos y vivencias con la de miles de mujeres. Mujeres que han superado episodios de abuso y violencia por parte de sus parejas cuando estas se convirtieron en agresores. Algunas mujeres, por desgracia, no han logrado sobrevivir; mientras, las supervivientes como esta mujer de Burgos luchan porque su voz sea escuchada para que su historia no se repita.

7 Segunda mano Dónde reciclar la ropa en Burgos: mapa de contenedores y opciones para el cambio de armario

Burgos ha entrado en un otoño que parece invierno, con lluvias, viento y mínimas que pueden bajar de cero, recordándonos que es hora de cambiar el armario. Pero más allá de organizar la ropa, esta temporada invita también a darle una segunda vida a la ropa usada: en la ciudad existen puntos de recogida gestionados por la Fundación Lesmes y Cáritas, donde prendas, calzado y complementos pueden ser reutilizados o reciclados, combinando sostenibilidad y apoyo social. Otra buena opción para reducir el consumo y reutilizar la ropa es optar por el arreglo de esta.

8 Sucesos Herido un hombre al caerse de su moto en una carretera provincial de Burgos

Un motorista ha resultado herido este sábado en un accidente de tráfico en la provincia de Burgos, concretamente en el kilómetro 33 de la carretera BU-552, a la altura de Castrobarto, en el término municipal de Junta de Traslaloma. El siniestro, que se produjo por una caída de moto, se registró a las 16:48 horas, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León.

9 Sucesos La plaza que construirá un pueblo de Burgos por 55.000 euros tras tirar unas antiguas naves

Algunos pueblos carecen de plaza. O puede que tengan pero sea pequeña o esté ubicada en un cruce de calles. Sea como fuere, las plazas son lugares de convivencia, de juegos y de compartir eventos en las localidades con menos habitantes. Ahora, un pueblo de Burgos invertirá más de 50.000 euros en crear una.

6 Economía La renta media escala un 6,72% en Burgos, pero mantiene enormes diferencias en la provincia

A pesar de los numerosos vaivenes sufridos en las dos últimas décadas, Burgos se mantiene como una de las provincias más 'ricas' de España, al menos en términos de renta per cápita.

Así lo muestran los últimos datos del Atlas de Distribución de Rentas publicado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un ambicioso estudio que aborda la realidad española desde diferentes prismas, como la demografía o la riqueza.

