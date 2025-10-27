Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 27 de octubre Varios accidentes de tráfico en Burgos y su provincia, una detención por retención ilegal de una joven y la visita de varias caras conocidas al MEH, entre lo más leído de la jornada

Natalia Sáez Ursúa Burgos Lunes, 27 de octubre 2025, 19:48

1 Accidente de tráfico Tres heridos, uno atrapado e inconsciente, tras una colisión múltiple en Burgos

Tres personas de 29 y 22 años han resultado heridas en un choque que involucró a cuatro vehículos, incluido un camión, en Celada del Camino, en la A-62 sentido Burgos.

2 Sucesos Detenido en Burgos un hombre de 46 años por retener en un trastero a una joven de 25

Las dotaciones policiales fueron avisadas de un forcejeo que se estaba produciendo en la calle y cuando llegaron se encontraron con la joven retenida contra su voluntad en la zona de trasteros de un edificio.

3 Tráfico Dos personas atrapadas y heridas al salirse con su coche en una carretera de Burgos

Dos personas de aproximadamente 70 años resultaron heridas este domingo 26 de octubre tras un accidente de tráfico en la carretera BU-V-8002, a la altura del kilómetro 14, en el municipio de Ibeas de Juarros, provincia de Burgos.

4 Sociedad Los rostros conocidos que han descubierto los secretos de Atapuerca y el Museo de la Evolución de Burgos

El actor Antonio Resines, su esposa Ana Pérez-Lorente y las infantas Cristina y Elena recorren estos dos espacios burgaleses, mostrando gran interés por la ciencia y la historia que esconden.

5 Siniestro vial Herida en un accidente de tráfico entre dos vehículos en Burgos

Una mujer ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido este domingo en el kilómetro 49 de la carretera N-627, a la altura de Basconcillos del Tozo. El siniestro se produjo alrededor de las 18:55 horas, según informa el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

6 Reciclaje Un pueblo de Burgos acogerá la primera planta de reciclaje de colchones con 14 empleados

Las obras de la instalación ya han comenzado en el polígono industrial de Melgar de Fernamental. La inversión es de dos millones de euros y se espera poner en marcha en el segundo trimestre de 2026.

7 Sucesos La plaza que construirá un pueblo de Burgos por 55.000 euros tras tirar unas antiguas naves

Algunos pueblos carecen de plaza. O puede que tengan pero sea pequeña o esté ubicada en un cruce de calles. Sea como fuere, las plazas son lugares de convivencia, de juegos y de compartir eventos en las localidades con menos habitantes. Ahora, un pueblo de Burgos invertirá más de 50.000 euros en crear una.

8 Incendio El incendio de una vivienda en un pueblo de Burgos deja un herido con quemaduras

Un hombre de 45 años ha resultado herido con quemaduras en las manos y el cuello tras un incendio declarado en una vivienda de la calle Fuente Vieja, en la localidad burgalesa de Armentia, en el enclave de Treviño, según ha informado la Sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León.

9 Rescate Rescatado y evacuado de su casa en llamas un vecino de un pueblo de Burgos

La Guardia Civil de Burgos ha intervenido en un incendio declarado en una vivienda de la localidad de Merindad de Sotoscueva, en la comarca de Las Merindades, donde la actuación policial ha permitido que no hubiera que lamentar daño personal alguno.

10 Burocracia «Hasta 1.000 euros mensuales», esto le cuesta a un hogar de Burgos los retrasos en el título de familia numerosa

Fernando San Martín, un padre de Burgos, detalla cómo los retrasos en la expedición de su título de familia numerosa le han impedido acceder a descuentos en matrícula universitaria, transporte, luz y devoluciones de Hacienda.

