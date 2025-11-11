Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 11 de noviembre El hombre herido al accidentarse con su todoterreno en Buniel, el detenido por amenazas reiteradas al personal de la clínica dental de la que era cliente y el premio a la mejor miel de bosque de España, entre lo más leído de la jornada

1 Sucesos Trasladado en helicóptero un hombre tras sufrir un accidente y volcar su todoterreno en Burgos

Un hombre de 63 años ha sufrido un accidente durante la mañana del martes 11 de noviembre en Burgos. El suceso ha ocurrido en el punto kilométrico 14 de la carretera A-62, en el término municipal de Buniel.

2 Amenazas Detenido un hombre en Burgos por acosar a la plantilla de una clínica dental: «Te llegará la hora»

Un hombre ha sido detenido en Burgos al ser investigado como presunto responsable de un delito de acoso reiterado y grave. El varón acosaba al titular y empleadas de una clínica dental de la capital de la que había sido cliente.

3 Premio nacional La mejor miel de bosque de España se recolecta en Burgos

Un apicultor de la provincia de Burgos se ha alzado con el trofeo a mejor miel de bosque de España. Es Aitor Lázaro y cuenta con 27 colmenas en el pueblo de Rábanos. En este certamen anual, celebrado en Zamora, han participado 140 mieles de todas las partes de España.

4 El invierno, más cerca Burgos se prepara para las nevadas con decenas de máquinas y 78 saleros en las calles

Burgos contará con 20 motoniveladoras, siete 'bobcats' y decenas palas, cargadoras y tractores para hacer frente a los episodios de nevadas. Así lo ha confirmado el concejal de seguridad, Ángel Manzanedo. Ha afirmado que «incluso ante la nevada más intensa, el Ayuntamiento tiene la capacidad y la determinación de devolver la normalidad en cuestión de horas y no de días», ha asegurado.

5 Curiosa recaudación Los monjes de Burgos que han recurrido a un crowdfunding para salvar su histórico monasterio

Los monjes camaldulenses del Yermo de Herrera han iniciado una campaña de recaudación de fondos para afrontar el coste de las reparaciones que necesita el monasterio. Un crowdfunding con el que esperan poder mejorar el estado de los tejados de sus ermitas y dependencias, que se encuentran muy deteriorados.

6 Milagro Un médico de Burgos salva a un corredor en plena carrera Behobia-San Sebastián

Un médico de la UCI de Burgos asistió a un corredor en plena carrera Behobia-San Sebastián celebrada el domingo, 9 de noviembre, en la capital donostiarra. El deportista sufrió una parada cardiorrespiratoria en la zona de Lintzirin y, después de reanimarle en plena prueba, fue trasladado al hospital.

7 Pillado in fraganti Detenido en Burgos con hachís y marihuana al pararle la policía por ir en bicicleta en zona peatonal

Un varón de 24 años ha sido detenido en Burgos al transportar hachís y marihuana. El joven fue interceptado mientras iba en bicicleta en una zona peatonal del centro de la ciudad. El suceso ocurrió el jueves 6 de noviembre.

8 Economía El precio del metro cuadrado en Burgos supera los 2.000 euros por primera vez desde 2012

Cuando el río suena, agua lleva. El precio de la vivienda en Burgos ciudad no ha dejado de aumentar en lo que llevamos de 2025. Como consecuencia en el pasado mes de septiembre, según datos del portal inmobiliario Idealista, superó el umbral de los 2.000 euros hasta alcanzar los 2.025, subida que se ha mantenido en octubre, llegando hasta los 2.050 euros. Se trata de un aumento de más de 200 euros durante estos diez meses del año, además de ser una cifra que no se alcanzaba desde febrero de 2012.

9 Petición popular La manifestación por el Tren Directo espera una gran afluencia de público en Burgos

La Plataforma del Tren Directo de Aranda y la de Burgos, organizadas por el colectivo Sociedad Civil Burgalesa (Socibur), se van a unir en una manifestación que se va a celebrar en Burgos el sábado 15 de noviembre para reclamar la apertura de la línea 102 Burgos-Aranda-Madrid, conocido como Tren Directo. Se trata de una reivindicación que persigue la reapertura de la línea entre Aranda y Madrid para mercancías. El tramo que comunica la capital de la Ribera con la capital de la provincia sí está operativo.

10 Copa del Rey Y ahora, ¿hasta dónde? La máxima ronda a la que han llegado los equipos de Burgos

La primera ronda de la Copa del Rey en esta temporada 2025-2026 ya es historia. Ambos conjuntos de la provincia que la disputan, Burgos CF y CD Mirandés, hicieron los deberes y seguirán adelante en la competición tras conseguir unas sufridas victorias en sus respectivas eliminatorias.

Este martes se enfrentan al bombo junto con otros 54 equipos de diferentes categorías, aunque por el momento no se enfrentarán a un club de Primera División.

