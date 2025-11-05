Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 5 de noviembre Los dos burgaleses que repiten en la Lista Forbes entre los 100 más ricos de España, el regreso de la jira al Parral y el pueblo que alquila bar y casa por 100 euros al mes, entre lo más leído de la jornada

1 Lista Forbes Dos hermanos con raíces de Burgos, entre los 100 españoles más ricos

Con la llegada de noviembre llega la lista Forbes de los 100 españoles más ricos del año. Una cita referente. Se trata de un análisis del estado de la riqueza del país, desglosado por familias, regiones o tramos de edad. Un estudio basado en el valor de mercado de las empresas y sociedades patrimoniales, cash, inversiones e inmuebles. Un listado en el que la provincia de Burgos y sus familias o empresas tienen poco peso.

2 Votación popular La jira del Curpillos regresará a El Parral

La jira del Curpillos regresará al parque del Parral, tal y como ha confirmado hoy la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, que ha asegurado que el Ayuntamiento respetará el resultado de la consulta ciudadana realizada para decidir la ubicación de la tradicional fiesta, en la que la mayoría de los participantes se han decantado por El Parral en detrimento del paseo de La Quinta, donde se ha celebrado en los dos últimos años.

3 Oferta de negocio El pueblo de Burgos que alquila bar y casa por 100 euros al mes

A orillas del río que le da parte de su nombre se erige el municipio de Peral de Arlanza. Una localidad de 170 habitantes censados que ahora busca a una persona que regente su bar social y, además, se quede a vivir en el pueblo.

4 Tribunales Piden nueve años de cárcel para dos vecinos de Burgos por vender heroína en un narcopiso

Dos vecinos de Burgos se enfrentan a la petición de nueve años de cárcel, cuatro años y medio cada uno, por traficar presuntamente con heroína en un narcopiso de la avenida del Cid. La Policía Nacional tuvo conocimiento de esta actividad gracias a un ciudadano que realizó una llamada anónima para informar sobre los trapicheos que se producían supuestamente en esta vivienda.

5 Momento televisivo La mujer de Burgos que irrumpió en La Revuelta disfrazada y terminó dando una clase de partos

Lo que comenzó como una intervención divertida durante La Revuelta, por el disfraz de la hormiga Trancas, se convirtió en una inesperada lección sanitaria en directo. La protagonista fue Piluca, una vecina de Burgos recién jubilada tras toda una vida como enfermera de neonatología, que sorprendió al público y a los colaboradores con un inédito simulacro de parto.

6 Sucesos Herido un conductor al chocar contra un turismo aparcado en Burgos

Un hombre ha resultado herido este miércoles por la tarde al filo de las 16:00 horas en un accidente en Burgos capital. El suceso se ha producido poco antes de las 15.59, momento en el que la sala de operaciones del 112 recibía una llamada alertando de la colisión de un turismo contra otro que estaba aparcado en la calle Vitoria, a la altura del número 115.

7 Sucesos Detenido en Burgos por amenazar a su expareja tras incumplir una orden de alejamiento

Agentes de la Policía Nacional detuvieron días atrás en Burgos a un hombre con un amplio historial delictivo acusado de amenazar de muerte a su expareja e hijos a pesar de tener en vigor una orden de alejamiento de la mujer y una orden de expulsión de España.

8 Accidente Herido un varón tras una colisión entre dos coches en Burgos

Un hombre ha tenido que recibir asistencia sanitaria a última hora de la mañana de hoy tras sufrir un accidente de tráfico mientras circulaba por la N-1, a la altura de Villafría, en Burgos capital.

9 Provincia Los cuatro pueblos de Burgos que podrán realizar gestiones administrativas sin desplazamiento

El programa 'La Administración Cerca de Ti', impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, visitará durante el mes de noviembre los municipios burgaleses deValdorros, Salas de los Infantes, Quintanar de la Sierra y Modúbar de la Emparedada, con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios de la Administración General del Estado (AGE) sin necesidad de desplazarse fuera de su localidad.

10 Momento emotivo Daniel de la Rosa se despide del Ayuntamiento de Burgos con emoción y agradecido

Quienes le conocen de cerca saben que Daniel de la Rosa es un hombre de lágrima fácil y que las emociones las lleva a flor de piel. En su despedida no iba a ser menos.

Este martes ha celebrado su último pleno municipal como portavoz del Grupo Socialista y como edil en el Ayuntamiento de Burgos. Y como no podía ser de otra manera, lo ha hecho con lágrimas de los ojos. Con emoción y agradecimiento, se ha despedido de los 26 restantes corporativos entre halagos y abrazos.

