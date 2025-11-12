Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 12 de noviembre La nueva campaña de bonos al consumo, la muerte de un cazador en una grave caída en la provincia y el médico del HUBU que salvó a un corredor en plena carrera Behobia-San Sebastián, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:26

1 Comercio Bonos consumo Burgos 2025: cómo conseguirlos y dónde gastarlos

La campaña de bonos al consumo en Burgos de este 2025 está a punto de arrancar. Este miércoles 12 de noviembre ya se pueden adquirir a través de la plataforma habilitada, como cada año, para tal fin y las bases con las condiciones para poder comprarlos y canjearlos ya se han hecho públicas.

2 Trágico suceso Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos

Un cazador ha muerto durante una batida en la provincia de Burgos. El suceso ocurría sobre las 10:17 horas del miércoles 12 de noviembre. A esa hora, los servicios de Emergencia del 1-1-2 recibían un aviso de unos cazadores.

3 Intervención providencial Un médico de Burgos salva a un corredor en plena carrera Behobia-San Sebastián

Un médico de la UCI de Burgos asistió a un corredor en plena carrera Behobia-San Sebastián celebrada el domingo, 9 de noviembre, en la capital donostiarra. El deportista sufrió una parada cardiorrespiratoria en la zona de Lintzirin y, después de reanimarle en plena prueba, fue trasladado al hospital.

4 Oferta rural El pueblo de Burgos que alquila su bar por 12 euros mensuales y gastos gratis

En un pueblo, el bar no es sólo un bar; es también un lugar de reunión y de encuentro. Por esa razón, muchos municipios de la provincia de Burgos se esfuerzan para que estos locales no cierren y sigan dando un servicio a sus vecinos. Es el caso de Revillarruz.

5 Compras Agotados en poco más de una hora los nuevos bonos al consumo de Burgos

Los bonos al consumo de Burgos de la campaña 2025 se han agotado en poco más de una hora desde que se pusieran a la venta este miércoles 12 de noviembre. Como en años anteriores, la expectación por conseguir estos descuentos ha provocado largas colas virtuales en la plataforma habilitada por el Ayuntamiento, www.bonosburgos.es, con picos de más de 5.000 personas intentando acceder al mismo tiempo.

6 Multas de tráfico Lugares y causas de sanción más frecuentes en Burgos

En las carreteras burgalesas se circula más rápido de lo que se debería. Esa es la conclusión que se puede extraer a partir de los datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT), en los que vienen recogidos los principales motivos por los cuales se multa a los conductores en nuestra provincia.

7 Sucesos Detienen a tres personas en Burgos por robar 15.000 euros a dos ancianas a quienes cuidaban

Tres personas han sido detenidas en Burgos a principios de noviembre tras hurtar y estafar a dos ancianas. Dos de las arrestadas cuidaban a las ancianas, a las que, en total, sustrajeron 15.000 euros.

8 Grave accidente Trasladado en helicóptero un hombre tras sufrir un accidente y volcar su todoterreno en Burgos

Un hombre de 63 años ha sufrido un accidente durante la mañana del martes 11 de noviembre en Burgos. El suceso ha ocurrido en el punto kilométrico 14 de la carretera A-62, en el término municipal de Buniel.

9 Sucesos Herido un joven tras salirse de la vía en Burgos

Un joven de 19 años ha resultado herido tras sufrir un accidente de coche en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido sobre las 11:30 de la mañana.

10 Pillado in fraganti Detenido en Burgos con hachís y marihuana al pararle la policía por ir en bicicleta en zona peatonal

Un varón de 24 años ha sido detenido en Burgos al transportar hachís y marihuana. El joven fue interceptado mientras iba en bicicleta en una zona peatonal del centro de la ciudad.

El suceso ocurrió el jueves 6 de noviembre.

