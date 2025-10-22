Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 22 de octubre La emblemática tienda de Burgos que ha cerrado sus puertas, los tres heridos en un aparatoso accidente de tráfico y la vuelta de los estafadores en WhatsApp , entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:12

2 Comercio Una emblemática tienda de Burgos cierra tras más de 15 años en el centro de la ciudad

El comercio familiar, especializado en zapatos, moda y complementos, deja la ciudad ante las dificultades del pequeño comercio.

2 Sucesos Tres heridos en un aparatoso accidente de tráfico en Burgos

Tres personas han resultado heridas de diversa consideración como consecuencia de un aparatoso accidente de tráfico acontecido a media mañana de este miércoles en la N-629, a su paso por el municipio burgalés de Medina de Pomar.

7 Estafas Vuelven los ataques a WhatsApp en Burgos: así operan los estafadores

La Policía Nacional advierte de que en la última semana han sido varias las denuncias presentadas por perjudicados que tras compartir un código recibido por SMS perdieron el acceso a la aplicación.

4 Gastronomía Más de 30 actividades para celebrar en Burgos el primer Festival de la Morcilla

El próximo fin de semana (24 al 26 de octubre) se celebrará la primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos, con más de 30 actividades como exhibiciones de cocina, catas, diálogos, concursos de cocina, ruta gastronómica, conciertos o talleres. El público asistente podrá probar 1.200 degustaciones de una veintena de cocineros, más de 3.000 pinchos de morcilla o más de 2.000 copas de vino de las denominaciones de Ribera y Arlanza.

5 Sucesos EIdentificadas dos mujeres tras descubrir el pin de una tarjeta, robarla y gastar 1.100 euros en Burgos

Dos mujeres han sido identificadas tras descubrir en Burgos el pin de una tarjeta bancaria, robar la cartera a su dueña y realizar cargos por valor de 1.100 euros. Las presuntas autoras, que pertenecen a grupos organizados, se encuentran en prisión por delitos similares en todo el territorio español.

6 Fiestas populares Burgos desvela las fechas de la votación popular para decidir dónde celebrar el Curpillos: La Quinta o El Parral

La ciudadanía burgalesa va a tener la oportunidad de expresar su opinión acerca de donde quiere celebrar la jira del Curpillos, en el parque de El Parral, donde se ha celebrado tradicionalmente o en el paseo de La Quinta, como como se viene celebrando desde 2023.

7 Empresas Burgos concentra un tercio de los gigantes empresariales de Castilla y León

Una de las grandes características del tejido empresarial burgalés es el protagonismo e influencia que ejercen las medianas y grandes empresas. Una influencia que de hecho trasciende de los límites provinciales, ya que 23 de las 79 empresas de Castilla y León con una facturación mayor a 100 millones de euros se asientan en la provincia de Burgos, que se erige así como líder indiscutible en este aspecto en la comunidad autónoma, de acuerdo a los datos consignados por la plataforma eInforma para 2023. Unos datos que, eso sí, hay que analizar teniendo en cuenta varios matices. Algunos de ellos de enorme relevancia, por cierto.

8 Sucesos Detenida en Burgos tras agredir a su pareja y causar destrozos en un bar y en el coche de la policía

Una mujer ha sido detenida en Burgos tras protagonizar altercados en un bar, intentar agredir a los agentes de policía, causar daños en el coche patrulla y hasta en la pantalla del ordenador del hospital.

9 Obras 700.000 euros para consolidar la muralla de Burgos en el entorno de Los Cubos

El Ayuntamiento de Burgos ya tiene sobre la mesa de trabajo el proyecto de consolidación y rehabilitación de los lienzos y torres de la muralla medieval ubicados en el entorno del paseo de Los Cubos. Se trata de un proyecto diseñado a raíz de los desprendimientos registrados el año pasado en la zona interna de la puerta de la Judería, que hicieron saltar las alarmas en torno al estado de conservación de la muralla en ese punto.

10 Medio rural La desconexión continúa: un pueblo de Burgos vuelve a estar incomunicado desde hace una semana

Moncalvillo, pueblo de la provincia de Burgos de unos 76 habitantes y ubicado en la Sierra de la Demanda, vuelve a estar incomunicado. No se debe esta situación a una nevada o a inclemencias meteorológicas, en pleno año 2025 Moncalvillo está incomunicado, nuevamente, por no tener ni cobertura de telefonía ni datos móviles.

Estos incidentes no son nuevos en la localidad, pero cada vez son más frecuentes. La última noticia sobre este tema no hace falta buscarla muy lejos, solo nos tenemos que remontar a finales del mes de julio de este año.

