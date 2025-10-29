Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 29 de octubre La granja de cerdos que abrirá en un pueblo de la provincia, los motivos por los que se tumba la ITV y las condiciones para alquilar un bar rural, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:44

1 Ganadería Proyectan una nueva granja de 1.200 cerdos en un pueblo de Burgos

Los trámites para construir una nueva granja han comenzado en un pueblo de Burgos. Se trata de Villalmanzo, una localidad con 410 habitantes, situada en plena comarca del Arlanza y muy próxima a Lerma.

2 Por qué no se pasa la ITV Tumban más del 15% de los vehículos de Burgos cada año

En Burgos, más de 45.000 vehículos no superaron la ITV en 2023, un 15% del total de inspecciones. La antigüedad del parque móvil, el peso del transporte de mercancías y los controles de emisiones más exigentes explican por qué tantos coches, especialmente los más veteranos, suspenden la revisión técnica a la primera.

3 Medio rural Las nuevas condiciones para alquilar el bar de un pueblo de Burgos por 150 euros mensuales

A unos 20 kilómetros de Burgos, en dirección a Palencia, se erige el municipio de Cavia. Con 248 habitantes censados y un castillo denominado Casa Fuerte de los Rojas, este pueblo busca una persona que gestione su bar, con el fin de mantener ese servicio hostelero y social en los pueblos más pequeños.

4 Reapertura El histórico gimnasio del centro de Burgos que se renueva para su reapertura

El histórico gimnasio Discóbolo, ubicado en el centro de Burgos, en la calle Padre Flórez del barrio de Vadillos, está sufriendo un proceso de renovación completo. Todo ello para convertirse en una instalación deportiva nueva, moderna y de calidad ahora bajo la empresa, también burgalesa, Sportia. Con esta inversión, Emilio Lozano, gerente de Sportia, busca lograr un centro deportivo de última generación.

5 Sucesos Detenido un clan familiar por estafar con el «timo del tocomocho» en Burgos

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Burgos han detenido a tres personas, un hombre y dos mujeres, pertenecientes a un mismo clan familiar, especializadas en la comisión de estafas mediante el conocido «timo del tocomocho» o «de la estampita».

6 Patrimonio El Parral solo se cerrará en días de mal tiempo y para evitar vandalismo

Han pasado dos años de obras en el parque del Parral, para que sea una realidad y puedan disfrutar de este recinto todos los burgaleses. Desde este martes ha quedado abierto al público después de una inversión de 1,86 millones de euros y una actuación integral llevada a cabo por patrimonio nacional un parque que el Ayuntamiento quiere dejar abierto y solo se cerrará «en días de temporal y para evitar vandalismo», tal y como ha anunciado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.

7 Tráfico La Guardia Civil inmoviliza un camión que circulaba a 125 kilómetros por hora en Burgos

La Guardia Civil de Tráfico inmovilizó días atrás un camión articulado que fue interceptado tras comprobar que circulaba por la AP-1 a 125 kilómetros por hora, muy por encima del límite legal. Además, en la intervención, los agentes comprobaron que el vehículo había cometido múltiples infracciones, constituyendo un grave peligro para la seguridad vial.

8 Sucesos Investigan el robo de la única campana de la iglesia en un pueblo de Burgos

Las campanas no pueden tañir en Quintana del Pino. Desde 2016, su iglesia de San Sebastián se quedaba sólo con una de ellas después de un robo. Ahora, nueve años más tarde, la otra campana también ha desaparecido y se investiga el suceso.

9 Guardia Civil Tres detenidos en Burgos por robar casi una tonelada de cable de cobre

La Comandancia de la Guardia Civil de Burgos ha detenido a tres personas de entre 33 y 58 años de edad como presuntos integrantes de un grupo delictivo de carácter itinerante y no asentado en la provincia dedicado al robo de cable de cobre.

10 Falsa denuncia Detenido en Burgos por denunciar el robo de su móvil para obtener otro del seguro

Un joven de Burgos ha sido detenido por simular el robo de su móvil para cobrar el seguro. El varón reconoció tres días más tarde haber manipulado los hechos.

La Policía Nacional lo investiga por la presunta comisión de una simulación de delito, tras personarse en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaria Provincial relatando haber sido objeto de un robo con intimidación, supuestamente sufrido de madrugada del pasado 18 de septiembre.

