Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 1 de febrero

1 Búsqueda de pareja El pueblo de Burgos que organiza un First Dates rural para encontrar pareja

En la vida y en el amor no hay tiempo que perder. En Moradillo de Roa lo saben bien, por eso han organizado 'Porrón de citas', una jornada para disfrutar del pueblo de Burgos, su buena comida acompañada de vino y, por qué no, encontrar a su «media naranja». Todo un First Dates pero al estilo rural.

2 Monjas Belorado La última maniobra de las monjas cismáticas de Belorado que busca el apoyo popular

Las religiosas del convento de la Bretonera de Belorado han iniciado una nueva campaña de apoyo a su causa a través de la recogida de firmas en la plataforma Change.org. Una campaña iniciada por su responsable de prensa, Francisco Canals, que busca limpiar la imagen que las díscolas con Roma iniciaban un 13 de mayo del año pasado con su salida de la Iglesia Católica. Añadido a la recogida de firmas va un comunicado en el que se afirma que se «enfrentan a un posible desahucio».

3 Segundo Premio La Lotería Nacional deja parte del segundo premio en Burgos

La suerte ha vuelto a sonreír a Burgos este fin de semana. Porque la Lotería Nacional ha dejado parte del segundo premio en la capital. El 80.330 ha sido el número agraciado con el segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 120.000 euros a la serie y ha viajado hasta la ciudad de Burgos, dónde se vendió en la Administración de Loterías número 17, en la avenida Nuestra Señora de Fátima, número siete.

4 Urbanismo Un estudio de Burgos diseñará la rehabilitación del Asador Aranda

La rehabilitación del Asador Aranda ha dado un paso más. En el tercer intento de reconvertir este espacio en un lugar dedicado a la cultura y la gastronomía, el Ayuntamiento de Burgos ya ha adjudicado la redacción del proyecto de reforma del inmueble.

5 Llega la nieve La nieve y el frío ponen a Burgos en alerta este fin de semana

Después de encadenar varios días en aviso a causa del fuerte viento y de la lluvia, la provincia de Burgos vuelve a entrar en alerta. Esta vez a causa de las bajas temperaturas y de la posibilidad de nevadas.

6 Investigación abierta Buscan en cámaras de seguridad de un centro comercial para ver el origen de las lesiones de Alma

Anabel Pantoja -sobrina de la tonadillera Isabel Pantoja- y su pareja David Rodríguez están siendo investigados por la presunta comisión de un delito de maltrato infantil cometido sobre su bebé llamada Alma, que estuvo ingresada durante 18 días en el hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. El procedimiento judicial, incoado por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de la capital, busca esclarecer el origen del traumatismo craneoencefálico que presentaba el bebé al ser ingresado el día 11 en el complejo hospitalario. Para ello, ha solicitado el visionado de las cámaras de seguridad de un centro comercial del sur de la isla, donde la pareja se encontraba con su niña cuando empezó a convulsionar.

7 Tradiciones Pequeños danzantes inundan la Plaza Mayor a ritmo de la jota burgalesa

Tradición, folclore, raíces y cultura representan la jota burgalesa. Esos son los valores que se inculcan en el programa educativo Una J por San Lesmes, un proyecto que, al igual que el año pasado, ha agrupado a cientos de niños y niñas en la Plaza Mayor para rendir culto a esta danza popular.

8 Pueblos en fiesta Los pueblos de Burgos que celebran fiestas y tradiciones este fin de semana

Se acerca un fin de semana agitado para algunas localidades burgalesas. Una larga lista de pueblos celebra sus fiestas en honor a Virgen de Las Candelas y a San Blas al iniciar febrero. A ellos se suman el municipio de Santo Domingo de Silos, que pondrá en pie su festividad de Los Jefes durante los días 1 y 2 del segundo mes del año.

9 Siniestros Las dos muertes que ha registrado Burgos en el campo en apenas un mes

Este mes de enero de 2025 nos ha dejado dos muertes en el sector primario en la provincia de Burgos. La primera ocurrió el 6, Día de Reyes, y la segunda este 30 de enero. El Día de Reyes un joven de 35 años murió en un accidente laboral en el pueblo de Madrigalejo del Monte. Se trataba del empleado de una granja de cerdos que falleció en un accidente cuando descargaba estiércol con un tractor. El hombre murió asfixiado bajo el estiércol.

10 Nuevo proyecto El soterramiento del tráfico en la calle Santander de Burgos no conlleva modificar el PGOU, según Ballesteros

Tras el anuncio del proyecto de peatonalización de buena parte del centro de la ciudad de Burgos y las críticas suscitadas por parte de la oposición y de algunos colectivos, la portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento, Andrea Ballesteros, ha asegurado este viernes que no será necesario ejecutar modificación alguna del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para llevar a cabo la obra de soterramiento del tráfico de la calle Santander.

