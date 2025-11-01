Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 1 de noviembre Tres accidentes de tráfico que han dejado varios heridos, entre un bebé, dos niños y dos jóvenes, entre lo más leído de la jornada

1 Sucesos Heridos un bebé y dos adultos en un accidente en la zona sur de Burgos

Un bebé de dos meses y dos adultos, un hombre y una mujer, han resultado heridos este viernes por la tarde en un accidente en la zona sur de la ciudad de Burgos. El suceso ha ocurrido a las 17:29 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que dos turismos habían colisionado en la calle Calderón de la Barca, a la altura del número 8. El alertante solicitaba asistencia para un bebé de dos meses, una mujer de 32 y un varón de 34 años.

2 Colisión múltiple Un accidente con cinco vehículos implicados deja dos niños y una mujer heridos en la AP-1 en Burgos

Un aparatoso accidente ha dejado a tres personas heridas, dos de llas niños, en la AP-1 en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido a las 19:22 horas cuando el 112 recibía varias llamadas alertando de una colisión múltiple con cinco vehículos implicados.

3 Accidente de tráfico Dos jóvenes heridos y trasladados al hospital tras volcar su coche en un pueblo de Burgos

Dos jóvenes, de 21 y 25 años, han resultado heridos y han tenido que ser trasladados al hospital tras un accidente ocurrido en un pueblo de Burgos. Los dos hombres han resultado heridos tras la salida de vía y posterior vuelco de su turismo en el kilómetro 120 de la N-120, en Villalbilla de Burgos, en la madrugada del viernes 31 de octubre al sábado 1 de noviembre.

4 Sucesos Asaltan de madrugada la sucursal del Banco Santander de Cardeñadijo

Alarma de madrugada en Cardeñadijo. La sucursal del Banco Santander ubicada en la localidad del Alfoz de Burgos capital ha sido objeto de un asalto esta pasada madrugada. Según ha podido confirmar este periódico, un individuo o individuos han forzado esta madrugada la puerta de la sucursal, ubicada a los pies de la BU-800, principal arteria del casco urbano de la localidad.

5 Sorteos y premios La Bonoloto deja un segundo premio en Burgos

La suerte ha vuelto a sonreír este viernes a la provincia, esta vez de forma íntegra en Burgos capital con cuatro premios de la Bonoloto. Porque hay cuatro boletos acertantes de segunda categoría validados, uno de ellos en Burgos, en el despacho receptor nº 18.150 situado en la avenida Derechos Humanos, 42.

6 Sucesos Una noche cada año más complicada: Halloween acumula más de 60 avisos a emergencias en Burgos

Halloween es una tradición del otro lado del Atlántico que lleva asentada varios lustros en nuestro país y Burgos no es diferente. Las calles se transforman y se llenan de gente disfrazada intentando atemorizar a todo aquel que se cruce en su camino. Sin embargo, durante esta noche, un grupo de personas se pone el mono de trabajo en lugar de un disfraz.

7 De qué morimos Los forenses de Burgos investigan cada vez más muertes por caídas accidentales

Las caídas accidentales y los suicidios son dos de las causas de muerte violenta más investigadas por los forenses en la provincia. Según el Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses de Burgos en su memoria anual de 2024 recién publicada, fueron 278 autopsias las practicadas durante el año pasado, 141 de ellas evidenciaron muerte natural, 118 violenta y otras 19 se encuentran en estudio para determinar su etiología.

8 Sucesos Herido un varón tras volcar su vehículo en Burgos

Un hombre de 58 años ha resultado herido como consecuencia de un accidente de tráfico en la mañana del sábado 1 de noviembre en Burgos. Como resultado del mismo, su vehículo ha volcado.

9 Inversiones rurales 450.000 euros para restaurar pastos y cortafuegos en 30 pueblos de Burgos

La Junta de Castilla y León invertirá 450.000 euros para recuperar y mejorar los sistemas silvopastorales de la Sierra de la Demanda y la Zona Norte de Burgos. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha publicado el contrato para garantizar los pastos de algunas zonas de la provincia y la iniciativa beneficiará a 30 municipios burgaleses.

10 Sucesos Un incendio devora una vivienda en Miranda de Ebro en la noche de Halloween

Un incendio ha devorado esta madrugada una antigua vivienda unifamiliar situada en el número 92 de la calle República Argentina de Miranda de Ebro. Según han confirmado los Servicios de Emergencias, el aviso se recibió a las 5:11 horas, momento en el que varios vecinos se percataron de un fuego que emergía del interior de una casa con parcela.

A su llegada, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad del Ebro se encontraba con el inmueble completamente envuelto en llamas, razón por la que las labores de extinción se han prolongado durante más de tres horas. Finalmente, a las 8:25 horas de este 1 de noviembre los Bomberos daban por controlado y extinguido el fuego.

