Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 2 de noviembre Los mapas de las zonas inundables de Burgos, los dos heridos tras volcar su coche y la historia del cementerio de San José, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:03 | Actualizado 21:15h. Comenta Compartir

1 Urbanismo Los mapas de las zonas inundables de Burgos: más de 28.000 personas viven en lugares de riesgo

Un año después de la devastadora dana que asoló buena parte de la provincia de Valencia, así como otros territorios del sureste peninsular, resulta imposible preguntarse si una tragedia de esa magnitud podría repetirse en algún otro punto de España. Y a pesar de que la provincia de Burgos no es un territorio especialmente vulnerable en comparación con otras provincias, sí cuenta con varias zonas en las que el riesgo por inundaciones es más que real. Buena fe de ello pueden dar los vecinos de localidades como Villarcayo, Medina de Pomar o, sobre todo, Miranda de Ebro, que en los últimos años han sido testigos de inundaciones que han generado infinidad de problemas.

2 Accidente de tráfico Dos jóvenes heridos y trasladados al hospital tras volcar su coche en un pueblo de Burgos

Dos jóvenes, de 21 y 25 años, han resultado heridos y han tenido que ser trasladados al hospital tras un accidente ocurrido en un pueblo de Burgos. Los dos hombres han resultado heridos tras la salida de vía y posterior vuelco de su turismo en el kilómetro 120 de la N-120, en Villalbilla de Burgos, en la madrugada del viernes 31 de octubre al sábado 1 de noviembre.

3 Memorias Del centro de la ciudad al camposanto extramuros: la historia del actual cementerio de Burgos

Existe la costumbre de honrar a los fallecidos el día 1 de noviembre, cuando en realidad el día de los difuntos es el día siguiente el día dos. Quizá porque el 1 de noviembre sea un día festivo y favorezca la tradicional visita a los cementerios. Sin embargo, a lo largo de los días previos y posteriores, los cementerios de la provincia se llenan de gente que regresa a su tierra para honrar a sus seres queridos, ya fallecidos.

4 Movilidad El pueblo de Burgos que reclama la gratuidad del transporte tras ser excluido por la Junta

La Junta de Castilla y León ha excluido a una comarca de Burgos de la gratuidad del transporte. Se trata de Belorado y su comarca y el pueblo y toda la zona han respondido de manera contundente, expresando su «rechazo» con la elevación de una moción en el Pleno de Belorado, aprobada por unanimidad, y con una recogida de firmas.

5 Accidente de tráfico Herido un varón tras volcar su vehículo en Burgos

Un hombre de 58 años ha resultado herido como consecuencia de un accidente de tráfico en la mañana del sábado 1 de noviembre en Burgos. Como resultado del mismo, su vehículo ha volcado.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Sucesos Se enfrenta a diez años de prisión en Burgos tras ser pillado con droga en un taxi, tratar de huir y agredir a dos policías

Un hombre se enfrenta a una petición de diez años de cárcel tras ser interceptado dentro de un taxi portando un kilo de droga, huir de los policías y agredirles posteriormente cuando le dieron el alto. El suceso ocurría el pasado 12 de marzo sobre las 21:20 horas, cuando dos agentes de la Policía Nacional de Burgos vieron a un varón saliendo con una mochila de un portal de la calle Vitoria para montarse en un taxi. El sujeto levantó las sospechas de los los policías, que decidieron seguir al vehículo.

7 Seguridad vial Herido un motorista de 70 años al salirse en una carretera provincial de Burgos

Un hombre de unos 70 años ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Burgos. El varón circulaba con su moto por la carretera BU-820 de la provincia de Burgos, en la zona de la Sierra de la Demanda.

Newsletter

8 Burgos Misteriosa El extraño signo del pecado de Eva y Adán que preside el cementerio de Burgos

La muerte es un misterio para todas las culturas. Esta aparejada a un cambio, una mutación, signos que están presentes en las religiones, pero que también tienen una vinculación mística y esotérica con elementos poco comunes, más bien desconocidos para la mayor parte de la población. Unos símbolos que están presentes en numerosos espacios públicos. Uno de ellos a la entrada al cementerio, en la fachada de la capilla y en un lugar prominente.

9 De qué morimos Los forenses de Burgos investigan cada vez más muertes por caídas accidentales

Las caídas accidentales y los suicidios son dos de las causas de muerte violenta más investigadas por los forenses en la provincia. Según el Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses de Burgos en su memoria anual de 2024 recién publicada, fueron 278 autopsias las practicadas durante el año pasado, 141 de ellas evidenciaron muerte natural, 118 violenta y otras 19 se encuentran en estudio para determinar su etiología.

10 Sucesos Un incendio devora una vivienda en Miranda de Ebro en la noche de Halloween

Un incendio ha devorado esta madrugada una antigua vivienda unifamiliar situada en el número 92 de la calle República Argentina de Miranda de Ebro. Según han confirmado los Servicios de Emergencias, el aviso se recibió a las 5:11 horas, momento en el que varios vecinos se percataron de un fuego que emergía del interior de una casa con parcela.

A su llegada, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad del Ebro se encontraba con el inmueble completamente envuelto en llamas, razón por la que las labores de extinción se han prolongado durante más de tres horas. Finalmente, a las 8:25 horas de este 1 de noviembre los Bomberos daban por controlado y extinguido el fuego.

Temas

Las noticias imprescindibles del día